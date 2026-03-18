US-Börsen: `-Tag wurde zu einem sauberen Tag korrigiert). US-Leitindizes fielen auf den tiefsten Stand seit vier Monaten

Der Dow Jones Industrial Average fiel um fast 1,6 Prozent und der S&P 500 um 1,3 Prozent. Beide Indizes schlossen damit auf dem tiefsten Stand seit vier Monaten, berichtete Yahoo News. Der Nasdaq Composite Index büßte 1,4 Prozent seines Wertes ein.
Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.
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