Finanzen

US-Börsen: `-Tag wurde zu einem sauberen Tag korrigiert). US-Leitindizes fielen auf den tiefsten Stand seit vier Monaten

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Mittwoch mit Kursverlusten, die durch die Entscheidung der Federal Reserve, die Leitzinsen unverändert zu belassen, weiter befeuert wurden.