Vincorion-Aktie: IPO voraus – Liste deutscher Rüstungsunternehmen an der Börse wird länger

Deutsche Rüstungsunternehmen an der Börse: Vincorion-Aktie im Fokus

Die Liste ist überschaubar, doch sie wächst weiter: Mit der Vincorion-Aktie ist ein weiteres deutsches Rüstungsunternehmen börsennotiert, andere sind bereits vertreten. Es geht um Panzer, Schiffe, Munition und maritime Technik.

Mit dem Zulieferer Vincorion vollzieht ein weiteres deutsches Rüstungsunternehmen den Schritt aufs Parkett. Für Freitag ist der erste Handelstag der Vincorion-Aktie des Unternehmens aus Wedel bei Hamburg geplant. Seit Beginn des Ukraine-Krieges boomt die Branche, die Nachfrage nach Waffen und Rüstungsgütern ist hoch. Das macht den Markt für Investoren zunehmend interessant. Doch welche deutsche Waffenschmiede ist überhaupt börsennotiert? Ein Überblick, bei dem auch das Vincorion-IPO eine wichtige Rolle spielt.

Der Debütant: Das Vincorion-IPO

Der Firmenname ist eine Wortschöpfung aus dem lateinischen vincere (siegen) und dem Sternbild Orion. Als überzogenen Griff nach den Sternen versteht das Management den Vincorion-Börsengang nicht, dennoch sieht sich die Führung des mittelgroßen Unternehmens mit 900 Beschäftigten durchaus zu Höherem berufen. 2025 erzielte Vincorion einen Umsatz von 240 Millionen Euro, Angaben zum Gewinn gab es nicht. Der gesamte Auftragsbestand lag zum Jahreswechsel bei rund 1,1 Milliarden Euro. Vom Vincorion-IPO und dem Vincorion-Börsengang erwartet sich die Firma mehr Bekanntheit bei Investoren, was der Vincorion-Aktie zusätzlichen Schub geben könnte.

Das Unternehmen gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik, danach übernahmen britische Investoren von Star Capital. Für die Briten war der Zeitpunkt günstig, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern stark anzog. Nun realisieren sie Gewinne. Star Capital bleibt Mehrheitsaktionär. Vincorion produziert Mechatronik, Generatoren und Energielösungen, die etwa in Panzern und Flugabwehr-Systemen eingesetzt werden. Die Entwicklung der Vincorion-Aktie dürfte daher eng mit der Branchenkonjunktur verbunden bleiben.

Der Branchenprimus: Die Rheinmetall-Aktie

Deutschlands größter Rüstungskonzern verzeichnet ein starkes Wachstum, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Ob Umsatz, Auftragsbestand oder operatives Ergebnis – ein Rekordwert folgt dem nächsten. Rheinmetall liefert Panzer, Artillerie, Munition, Militär-Lkw und Drohnen. Das Portfolio wurde erweitert: Nach Übernahmen und Neugründungen gehören inzwischen auch Schiffe, Satelliten und Komponenten für den US-Tarnkappenbomber F35 dazu.

Bis 2030 will Rheinmetall seinen Umsatz auf 50 Milliarden Euro steigern, die Zahl der Beschäftigten soll von 33.000 auf 70.000 wachsen. Die Entwicklung kommt an der Börse gut an: Lag der Wert einer Rheinmetall-Aktie kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges noch unter 100 Euro, werden inzwischen mehr als 1500 Euro bezahlt. Allerdings sind die Erwartungen der Analysten so hoch, dass selbst gute Zahlen zuletzt für Enttäuschung sorgten.

Die Traditionsfirma: Renk

Die Augsburger Firma mit 4400 Mitarbeitern profitiert ebenfalls vom Boom und meldet Höchstwerte beim Umsatz (1,4 Milliarden 2025, ein Fünftel mehr als im Vorjahr) sowie beim Auftragsbestand (6,7 Milliarden Euro, ein Drittel mehr). Das 1873 gegründete Unternehmen stellt Getriebe her, die in Panzern und Artilleriefahrzeugen eingesetzt werden. Das Wachstum soll sich fortsetzen. Seit dem Börsenstart vor gut zwei Jahren hat sich der Wert der Renk-Aktie etwa vervierfacht, zuletzt gab es jedoch leichte Rückgänge.

Der Elektronikspezialist: Hensoldt

Die frühere Sicherheitselektronik-Sparte von Airbus ist seit 2020 börsennotiert. Anfangs hielten sich Anleger zurück, zu Beginn des Ukraine-Krieges lag der Kurs etwa auf dem Niveau des Börsendebüts. Doch die zunehmende Aufrüstung der Nato-Staaten führte zu steigenden Umsätzen. Inzwischen ist ein Anteilsschein rund sechsmal so viel wert wie damals. Hensoldt entwickelt Radarsysteme und Sensoren für Flugabwehr, Flugzeuge, Drohnen und Schiffe. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Bedrohungen. Der Firmensitz liegt in Taufkirchen bei München.

Der Börsenkuriosität: Heckler & Koch

Der Sturmgewehrhersteller Heckler & Koch aus dem Schwarzwald ist ebenfalls börsennotiert, doch der Kurs hat kaum Aussagekraft. Die Börsennotierung gilt als Kuriosum: Im vergangenen Jahrzehnt wollte das Unternehmen Kapital aufnehmen und ging an die Börse.

Zunächst erfüllte die Firma eine Mindestanforderung der Pariser Börse und gab 2015 lediglich 0,03 Prozent der Stimmrechte aus, weitere Schritte folgten jedoch nicht. Der Börsengang wurde abgebrochen, da die Geschäftszahlen zu schwach waren.

Einige Pazifisten nutzten die Situation und kauften Aktien, um an Hauptversammlungen teilzunehmen und Kritik zu äußern. Ihr Wunsch nach einer Abkehr von Waffenproduktion blieb unerfüllt. Der Mehrheitsaktionär Nicholas Walewski profitiert hingegen: Die Nachfrage nach Handfeuerwaffen ist gestiegen, das Unternehmen arbeitet wieder profitabel.

Mit Tiefgang: ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS)

Die Kieler Schiffbausparte von Thyssenkrupp ist seit vergangenem Oktober börsennotiert. Nach einem starken Start stabilisierte sich der Kurs. Auch TKMS meldet Rekorde, etwa beim Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro. Thyssenkrupp hält weiterhin 51 Prozent der Anteile. Das Unternehmen beschäftigt rund 9100 Menschen und baut Fregatten sowie U-Boote. In Wismar wird eine Werft umgebaut, um künftig U-Boote zu fertigen – bis zu 1500 Arbeitsplätze könnten entstehen.

Zuletzt erhielt TKMS zusätzliche Aufträge aus Norwegen, das seine Bestellung von vier auf sechs U-Boote erhöhte. Auch für die Deutsche Marine sollen vier Fregatten gebaut werden.

Der Börsenzwerg: Gabler

Das Lübecker Unternehmen Gabler ist seit rund zwei Wochen an der Börse. Mit 240 Beschäftigten erzielte es 2025 einen Umsatz von 70 Millionen Euro. Es produziert Systeme für U-Boote sowie weitere maritime Technik, die auch in der Ölindustrie und Forschung genutzt wird.

Der nächste Kandidat: KNDS und möglicher Vincorion-Börsengang-Effekt

Der Rüstungskonzern KNDS plant trotz Verzögerungen beim deutsch-französischen Kampfpanzer MGCS noch in diesem Jahr den Börsengang. "Die Vorbereitungen laufen planmäßig", sagte Konzernchef Jean-Paul Alary kürzlich in München. Formal wäre es kein rein deutscher Börsengang, da das Unternehmen deutschen und französischen Eigentümern gehört.

KNDS entstand 2015 aus der Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter. Sitz der Holding ist Amsterdam, die 4000-Mitarbeiter-Firma KNDS Deutschland hat ihren Sitz in München. Sie produziert Panzer, Artillerie und Flugabwehrsysteme. Die Schwesterfirma in Frankreich beschäftigt rund 4500 Menschen. Beobachter erwarten, dass auch Entwicklungen wie die Vincorion-Aktie und das Vincorion-IPO den Markt für Rüstungsaktien weiter beeinflussen könnten.