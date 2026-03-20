Politik

Nahost-Konflikt: Keine Entspannung im Iran-Krieg in Sicht – Spannungen und wirtschaftliche Risiken nehmen zu

Auch Wochen nach Beginn der Angriffe ist kein Ende des Iran-Kriegs in Sicht. Militärische Schläge, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Risiken nehmen zu. Die Lage am Golf bleibt angespannt – könnte die Situation außer Kontrolle geraten?