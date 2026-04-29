Finanzen

Brutto-Netto-Rechner 2026: So berechnet sich Ihr Nettogehalt wirklich

Ein Brutto-Netto-Rechner liefert in Sekunden verständlich und strukturiert, wie sich Ihr Nettogehalt zusammensetzt, welche Abzüge 2026 gelten und welche Faktoren Ihr Einkommen am stärksten beeinflussen.
Autor
Iana Roth
29.04.2026 12:17
Aktualisiert: 20.02.2031 16:01
Lesezeit: 3 min
Brutto-Netto-Rechner 2026: So berechnet sich Ihr Nettogehalt wirklich
Der Brutto-Netto-Rechner zeigt anschaulich, wie sich Steuerklasse, Sozialabgaben und Freibeträge auf das Nettogehalt auswirken. (Bild: istockphoto.com/saifulasmee chede) Foto: saifulasmee chede

Im Folgenden:

  • Wie sich Bruttolöhne 2026 durch neue Freibeträge und Beitragssätze auf das Netto auswirken.
  • Welche Steuerklasse, Kinderzahl und Krankenversicherung das monatliche Nettogehalt am stärksten beeinflussen.
  • Warum eine Gehaltserhöhung von 500 Euro brutto oft deutlich weniger Netto bringt als erwartet.

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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