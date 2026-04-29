Politik

Deutsche Geburtenrate: Zahlen fallen auf historischen Tiefstand

So wenige Babys wie seit 1946 nicht mehr: Die Geburtenzahl in Deutschland sinkt 2025 laut neuen Daten auf ein historisches Tief. Gleichzeitig erreicht das Geburtendefizit einen neuen Höchststand, während strukturelle Faktoren und demografische Trends die Entwicklung weiter belasten.