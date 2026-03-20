US-Börsen: Rückgang der US-Aktien verschärfte sich die vierte Woche in Folge

Der Dow-Jones-Industrieindex fiel um 0,96 Prozent und der S&P 500 um 1,51 Prozent. Der Nasdaq Composite rutschte um 2,01 Prozent ab. Alle drei großen Indizes schlossen die vierte Woche in Folge mit Verlusten ab, was beim Dow zum ersten Mal seit 2023 der Fall ist. Sowohl der Dow als auch der Nasdaq nähern sich einem Niveau, das als Marktkorrektur gilt.

Die Aufmerksamkeit der Anleger weckte ein Bericht des Nachrichtenportals Axios, wonach die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt, die für den iranischen Ölexport wichtige Insel Kharg unter ihre Kontrolle zu bringen oder deren Nutzung zu verhindern.

Gleichzeitig haben die Spannungen in der Region zugenommen. Die USA entsenden weitere Marineinfanteristen in den Nahen Osten, und die iranische Führung hat angekündigt, die Sicherheit des Landes energisch zu verteidigen. Trump hat wiederum die NATO-Verbündeten kritisiert, die seiner Ansicht nach nicht ausreichend dazu beigetragen haben, die Straße von Hormus offenzuhalten.

Am Ölmarkt setzte sich der Preisanstieg fort. Die Futures für Brent-Rohöl verteuerten sich um 3,3 Prozent und erreichten rund 112 US-Dollar pro Barrel. Auf Wochensicht ist der Preis um 8,8 Prozent gestiegen, auf Monatssicht um 55 Prozent und seit Jahresbeginn um 84 Prozent. Die Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrten bei etwa 97 US-Dollar.

Der XLE, der Aktien von Energieunternehmen bündelt, stieg im Wochenverlauf um über 3 Prozent. Gleichzeitig schlossen sowohl der Rohstoff- (XLB) als auch der Versorgersektor (XLU) im Minus.

Die Aktien von Fluggesellschaften gerieten unter Druck: Die Aktie von Delta Air Lines fiel um 2,42 Prozent, die von American Airlines um 3,43 Prozent und die von United Airlines um 4,46 Prozent. Der Sektor wurde sowohl durch Reiseunterbrechungen als auch durch teureres Flugbenzin belastet.

Im Technologiesektor gab die Nvidia-Aktie um 3,28 Prozent nach, nachdem der jüngste Großauftrag des Unternehmens mit Groq die Aufmerksamkeit zweier US-Senatoren auf sich gezogen hatte. Gleichzeitig stürzte die Aktie von Supermicro um 33,32 Prozent ab, da die US-Behörden dem Unternehmen den illegalen Export von Servern nach China vorwarfen.

Gold-Futures fielen am Freitag auf ein Niveau von 4.500 US-Dollar und verbilligten sich damit die dritte Woche in Folge. Druck übten der stärkere Dollar und die sinkenden Erwartungen aus, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr senken könnte. Auf Wochensicht sank der Goldpreis um 9,5 Prozent, was den stärksten Rückgang seit 2011 darstellt.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen parallel zur Aufwertung des Dollars. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe kletterte auf 4,39 Prozent. Es wird als zunehmend wahrscheinlich erachtet, dass die Federal Reserve die Zinssätze stattdessen anheben könnte. Nach Daten der CME Group wird die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinserhöhung bis Oktober auf etwa 30 Prozent geschätzt; am Vortag lag diese noch bei lediglich 6 Prozent.

Gleichzeitig merkte der US-Finanzminister Scott Bessent an, dass auch eine Lockerung der Sanktionen für auf dem Meer befindliches iranisches Öl erwogen werde. Dies könnte etwa 140 Millionen Barrel Öl auf den Markt bringen.