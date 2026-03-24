Politik

EU und Australien schließen Freihandelsabkommen

US-Präsident Trump verärgert Verbündete mit Zöllen, die EU setzt hingegen auf freien Handel und eine engere Kooperation mit Partnern. Auch mit Australien will sie künftig deutlich stärker zusammenarbeiten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.03.2026 09:59
Lesezeit: 3 min
EU und Australien schließen Freihandelsabkommen
Der australische Premierminister Anthony Albanese und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, gehen nach einer Ansprache an Abgeordnete und Senatoren während einer gemeinsamen Sitzung im Repräsentantenhaus zusammen im Parlamentsgebäude. (Foto: dpa) Foto: Lukas Coch

Im Folgenden:

  • Welche Rohstoffe für die EU strategisch besonders wichtig sind.
  • Wie Prosecco- und Käse-Streit erfolgreich gelöst wurden.
  • Warum Automobilhersteller in Deutschland vom neuen Deal profitieren.

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