Finanzen

US-Börsen: US-Marktbericht: Wall Street erholt sich nach Trumps Äußerungen über ‚produktive‘ Gespräche mit dem Iran

Autor
Bonnier Investor
23.03.2026 21:20
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: US-Marktbericht: Wall Street erholt sich nach Trumps Äußerungen über ‚produktive‘ Gespräche mit dem Iran
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

US-Aktien erholten sich am Montag, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er werde weitere Angriffe auf den Iran verschieben.

In einem Beitrag auf Truth Social rief Trump das US-Militär dazu auf, „alle militärischen Schläge gegen iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur“ nach zwei Tagen „sehr guter und produktiver Gespräche“ mit dem Iran zu verschieben.

Der US-Präsident erklärte, die Pause werde fünf Tage andauern und sei abhängig vom „Erfolg der laufenden Treffen und Diskussionen“.

Der Iran bestritt, Gespräche mit Washington zu führen, bestätigte jedoch, dass Vermittlungsbemühungen durch andere Nationen im Gange seien.

Später am Montag erklärte Trump gegenüber Reportern vor dem Einsteigen in die Air Force One in Florida, dass Washington und Teheran „wichtige Übereinstimmungen“ erzielt hätten, ohne jedoch Details zu nennen.

Wall Street

Die Aktien an der Wall Street verzeichneten am Montag einen Kurssprung, angeführt von Gewinnen beim Dow Jones, der um 1,4 Prozent auf 46.208,53 Punkte zulegte.

Darauf folgten der technologielastige Nasdaq-100-Index, der mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 24.188,59 Punkten schloss, sowie der breiter gefasste S&P 500, der um 1,1 Prozent auf 6.581,04 Punkte stieg.

Das Papier- und Verpackungsunternehmen Smurfit Westrock führte die Gewinnerliste an der Wall Street an, da die Aktien des Unternehmens – das von Tony Smurfit geleitet wird – um 6,7 Prozent stiegen.

Unter den „Glorreichen Sieben“ schlossen die Aktien von Elon Musks Tesla am stärksten ab und verzeichneten bis zum Handelsschluss ein Plus von 3,2 Prozent, gefolgt von Amazon, Meta, Nvidia und Apple, die um 2,5 Prozent, 1,9 Prozent, 1,6 Prozent bzw. 1,4 Prozent zulegten.

Auch der Preis für die Referenzölsorte Brent fiel am Montag infolge der Äußerungen des US-Präsidenten stark und sank bis zum US-Handelsschluss von über 113 US-Dollar pro Barrel auf 99,81 US-Dollar – womit er zum ersten Mal seit über einer Woche unter die Marke von 100 US-Dollar fiel.

Zuvor hatten die globalen Indizes am Montag unter einem Ausverkauf gelitten, der bereits vor Trumps Äußerungen in Asien begonnen hatte.

Die Rhetorik hatte sich im Laufe des Wochenendes verschärft: Trump stellte Teheran ein 48-Stunden-Ultimatum zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus; andernfalls würden die USA die iranischen Kraftwerke „vernichten“.

Als Reaktion darauf erklärte der Iran, er werde die US-Infrastruktur in der Golfregion ins Visier nehmen, einschließlich Energie- und Entsalzungsanlagen, sollten die USA ihre Drohung wahr machen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Kik schließt 300 Filialen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kik schließt 300 Filialen
24.03.2026

Der Discounter Kik schrumpft sein Filialnetz in Europa deutlich zusammen und streicht rund 300 Standorte. Hinter dem Rückzug steckt nicht...

Vermögensaufbau verlangt unternehmerisches Denken – warum Rendite aktiv erarbeitet werden muss
DWN
Finanzen
Finanzen Vermögensaufbau verlangt unternehmerisches Denken – warum Rendite aktiv erarbeitet werden muss
24.03.2026

Die Deutschen sparen so viel wie kaum ein anderes Volk in Europa. Doch ausgerechnet diese Tugend könnte beim Vermögensaufbau zum Problem...

Trump steht im Iran-Krieg unter Druck: Warum ein Rückzug kaum möglich ist
DWN
Politik
Politik Trump steht im Iran-Krieg unter Druck: Warum ein Rückzug kaum möglich ist
24.03.2026

Der Iran-Krieg entwickelt sich für Donald Trump zunehmend zu einem strategischen Risiko mit globalen wirtschaftlichen Folgen. Kann...

Aumovio-Aktie: Continental-Spin-off zieht sich aus Litauen zurück – 800 Job betroffen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Aumovio-Aktie: Continental-Spin-off zieht sich aus Litauen zurück – 800 Job betroffen
24.03.2026

Die Eigentümer der Unternehmen Aumovio Autonomous Mobility Lithuania und Aumovio Global Holding haben beschlossen, sich aus Litauen...

Erst Ölpreis bei 200 Dollar erschüttert die Welt – ohne das bleibt der Iran-Krieg nur eine Korrektur
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Erst Ölpreis bei 200 Dollar erschüttert die Welt – ohne das bleibt der Iran-Krieg nur eine Korrektur
24.03.2026

Historische Erfahrungen zeigen, dass nicht Kriege selbst, sondern makroökonomische Fundamentaldaten die Finanzmärkte bestimmen. Warum der...

Familienversicherung vor dem Aus: Koalition will Ehepartner blechen lassen
DWN
Politik
Politik Familienversicherung vor dem Aus: Koalition will Ehepartner blechen lassen
24.03.2026

Kostenlose Mitversicherung für Familienangehörige - damit dürfte bald Schluss sein. Die Bundesregierung prüft das Ende der kostenlosen...

SAP-Aktie fällt: Analystenoptimismus schwindet
DWN
Finanzen
Finanzen SAP-Aktie fällt: Analystenoptimismus schwindet
24.03.2026

Die SAP-Aktie gerät immer stärker unter Druck, Analysten senken ihre Ziele massiv. Für Anleger könnten sich jetzt entscheidende Chancen...

EU und Australien schließen Freihandelsabkommen
DWN
Politik
Politik EU und Australien schließen Freihandelsabkommen
24.03.2026

US-Präsident Trump verärgert Verbündete mit Zöllen, die EU setzt hingegen auf freien Handel und eine engere Kooperation mit Partnern....