US-Börsen: US-Marktbericht: Wall Street erholt sich nach Trumps Äußerungen über ‚produktive‘ Gespräche mit dem Iran

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

US-Aktien erholten sich am Montag, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er werde weitere Angriffe auf den Iran verschieben.

In einem Beitrag auf Truth Social rief Trump das US-Militär dazu auf, „alle militärischen Schläge gegen iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur“ nach zwei Tagen „sehr guter und produktiver Gespräche“ mit dem Iran zu verschieben.

Der US-Präsident erklärte, die Pause werde fünf Tage andauern und sei abhängig vom „Erfolg der laufenden Treffen und Diskussionen“.

Der Iran bestritt, Gespräche mit Washington zu führen, bestätigte jedoch, dass Vermittlungsbemühungen durch andere Nationen im Gange seien.

Später am Montag erklärte Trump gegenüber Reportern vor dem Einsteigen in die Air Force One in Florida, dass Washington und Teheran „wichtige Übereinstimmungen“ erzielt hätten, ohne jedoch Details zu nennen.

Wall Street

Die Aktien an der Wall Street verzeichneten am Montag einen Kurssprung, angeführt von Gewinnen beim Dow Jones, der um 1,4 Prozent auf 46.208,53 Punkte zulegte.

Darauf folgten der technologielastige Nasdaq-100-Index, der mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 24.188,59 Punkten schloss, sowie der breiter gefasste S&P 500, der um 1,1 Prozent auf 6.581,04 Punkte stieg.

Das Papier- und Verpackungsunternehmen Smurfit Westrock führte die Gewinnerliste an der Wall Street an, da die Aktien des Unternehmens – das von Tony Smurfit geleitet wird – um 6,7 Prozent stiegen.

Unter den „Glorreichen Sieben“ schlossen die Aktien von Elon Musks Tesla am stärksten ab und verzeichneten bis zum Handelsschluss ein Plus von 3,2 Prozent, gefolgt von Amazon, Meta, Nvidia und Apple, die um 2,5 Prozent, 1,9 Prozent, 1,6 Prozent bzw. 1,4 Prozent zulegten.

Auch der Preis für die Referenzölsorte Brent fiel am Montag infolge der Äußerungen des US-Präsidenten stark und sank bis zum US-Handelsschluss von über 113 US-Dollar pro Barrel auf 99,81 US-Dollar – womit er zum ersten Mal seit über einer Woche unter die Marke von 100 US-Dollar fiel.

Zuvor hatten die globalen Indizes am Montag unter einem Ausverkauf gelitten, der bereits vor Trumps Äußerungen in Asien begonnen hatte.

Die Rhetorik hatte sich im Laufe des Wochenendes verschärft: Trump stellte Teheran ein 48-Stunden-Ultimatum zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus; andernfalls würden die USA die iranischen Kraftwerke „vernichten“.

Als Reaktion darauf erklärte der Iran, er werde die US-Infrastruktur in der Golfregion ins Visier nehmen, einschließlich Energie- und Entsalzungsanlagen, sollten die USA ihre Drohung wahr machen.