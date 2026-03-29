Politik

Nach Angriff auf Diego Garcia: Könnten iranische Raketen inzwischen Europa erreichen?

Der mutmaßliche Angriff iranischer Raketen auf Diego Garcia wirft neue Fragen zur militärischen Reichweite Teherans auf. Während Politiker warnen, bleibt vieles unklar. Könnten europäische Städte ins Visier geraten – oder wird die Bedrohung überschätzt? Eine Analyse.