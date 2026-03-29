Politik

Nach Angriff auf Diego Garcia: Könnten iranische Raketen inzwischen Europa erreichen?

Der mutmaßliche Angriff iranischer Raketen auf Diego Garcia wirft neue Fragen zur militärischen Reichweite Teherans auf. Während Politiker warnen, bleibt vieles unklar. Könnten europäische Städte ins Visier geraten – oder wird die Bedrohung überschätzt? Eine Analyse.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.03.2026 17:43
Lesezeit: 3 min
Nach Angriff auf Diego Garcia: Könnten iranische Raketen inzwischen Europa erreichen?
Luftaufnahme von Diego Garcia, einem Atoll des Chagos-Archipels. Könnten auch europäische Städte in Reichweite iranischer Raketen liegen? Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Wie weit reichen iranische Raketen tatsächlich heute?
  • Warum gilt der Angriff auf Diego Garcia als besonders brisant?
  • Was sagen Experten zur realen Bedrohungslage für Europa?

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