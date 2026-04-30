Politik

VW-Aktie: Volkswagen im Abwärtsstrudel – Radikalkurs gegen Milliarden-Verlust

Der Abwärtstrend bei Europas größtem Automobilhersteller setzt sich unvermindert fort: Volkswagen kämpft zum Jahresauftakt 2026 mit massiven Gewinneinbußen von fast 30 Prozent. Die Anleger reagieren besonnen auf die erneuten Hiobsbotschaften: Nach einem schwachen Handelsauftakt drehte die VW-Aktie am Donnerstagnachmittag ins Plus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.04.2026 14:15
Lesezeit: 4 min
VW-Aktie: Volkswagen im Abwärtsstrudel – Radikalkurs gegen Milliarden-Verlust
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, spricht bei der Jahrespressekonferenz der Volkswagen Group in der Autostadt (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum Volkswagens Gewinn zum Jahresauftakt 2026 erneut um fast 30 Prozent eingebrochen ist.
  • Weshalb VW das Werk Osnabrück möglicherweise für die Rüstungsindustrie umrüsten will.
  • Wie Konzernchef Blume mit Modellkürzungen und China-Strategie den Konzern stabilisieren will.

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