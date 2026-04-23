Finanzen

VW-Aktie: Konzern drosselt China-Ziele – Fokus auf Rendite statt Volumen

Der Volkswagen-Konzern zieht Konsequenzen aus dem schwierigen Marktumfeld in Fernost. Angesichts eines verschärften Preiskampfes und erstarkter lokaler Konkurrenz korrigiert VW-China-Chef Ralf Brandstätter die Erwartungen an Absatz und Rendite deutlich nach unten. Während das Jahr 2026 als Übergangsphase deklariert wird, setzt der Konzern auf eine Rosskur bei den Kapazitäten, um die Profitabilität langfristig zu sichern.