Finanzen

VW-Aktie: Konzern drosselt China-Ziele – Fokus auf Rendite statt Volumen

Der Volkswagen-Konzern zieht Konsequenzen aus dem schwierigen Marktumfeld in Fernost. Angesichts eines verschärften Preiskampfes und erstarkter lokaler Konkurrenz korrigiert VW-China-Chef Ralf Brandstätter die Erwartungen an Absatz und Rendite deutlich nach unten. Während das Jahr 2026 als Übergangsphase deklariert wird, setzt der Konzern auf eine Rosskur bei den Kapazitäten, um die Profitabilität langfristig zu sichern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.04.2026 14:35
Lesezeit: 2 min
VW-Aktie: Konzern drosselt China-Ziele – Fokus auf Rendite statt Volumen
VW-China-Chef Brandstätter senkt Absatzziel auf 3,2 Millionen Fahrzeuge und erwartet nur noch 4 bis 6 Prozent Marge. Was das für den Konzern bedeutet (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum VW seine China-Absatzziele für 2030 um rund 300.000 Fahrzeuge korrigiert.
  • Weshalb VW-China-Chef Brandstätter Margen von über zehn Prozent für dauerhaft überholt hält.
  • Wie VW seit 2023 Produktionskapazitäten von 1,5 Millionen Fahrzeugen in China abgebaut hat.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

VW-Aktie: Konzern drosselt China-Ziele – Fokus auf Rendite statt Volumen
DWN
Finanzen
Finanzen VW-Aktie: Konzern drosselt China-Ziele – Fokus auf Rendite statt Volumen
23.04.2026

Der Volkswagen-Konzern zieht Konsequenzen aus dem schwierigen Marktumfeld in Fernost. Angesichts eines verschärften Preiskampfes und...

Stellenmarkt in Deutschland: Ghosting bei Bewerbungen nimmt zu
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stellenmarkt in Deutschland: Ghosting bei Bewerbungen nimmt zu
23.04.2026

Bewerber erhalten einer Umfrage zufolge oft nicht einmal eine Rückmeldung auf ihre Bewerbungen. Das führt zu Frust und dazu, dass...

Elektro-SUV Cupra Tavascan im Test: Viel Leistung, solide Reichweite und hoher Preis
DWN
Unternehmen
Unternehmen Elektro-SUV Cupra Tavascan im Test: Viel Leistung, solide Reichweite und hoher Preis
23.04.2026

Der Cupra Tavascan positioniert sich als sportlicher Elektro-SUV mit viel Komfort und starker Reichweite. Doch trotz überzeugender Technik...

Der Mittelstand im Stresstest: Bleiben, verlagern oder aufgeben?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Der Mittelstand im Stresstest: Bleiben, verlagern oder aufgeben?
23.04.2026

Während der Hemdenhersteller Eterna insolvent geht und der Stihl-Konzern Investitionen ins Ausland verlagert, wächst der Maschinenbauer...

Öffentliche Investitionen: Bundestag beschließt Reform für schnellere Auftragsvergabe
DWN
Politik
Politik Öffentliche Investitionen: Bundestag beschließt Reform für schnellere Auftragsvergabe
23.04.2026

Der Staat ist ein zentraler Akteur bei der Vergabe von Aufträgen. Es geht um viele Milliarden bei den Sondervermögen für Infrastruktur....

Die große Steuerreform soll kommen: Wie kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen
DWN
Politik
Politik Die große Steuerreform soll kommen: Wie kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen
23.04.2026

Die große Steuerreform war im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch die Umsetzung hat ihre Tücken, denn die Haushaltslöcher wachsen weiter...

Rheinmetall-Aktie: Großauftrag für Kamikaze-Drohnen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Rheinmetall-Aktie: Großauftrag für Kamikaze-Drohnen
23.04.2026

Während der Ukraine-Krieg immer mehr zu einem Drohnenkrieg wird, rüstet die Bundeswehr ihren Bestand an solchen Waffensystemen auf. Nach...

Verkehrs-Umfrage: Über ein Drittel meidet Züge wegen Pannen
DWN
Panorama
Panorama Verkehrs-Umfrage: Über ein Drittel meidet Züge wegen Pannen
23.04.2026

Alljährlich lässt die HUK Coburg abfragen, welche Verkehrsmittel die deutsche Bevölkerung bevorzugt. Die neue Ausgabe offenbart vor...