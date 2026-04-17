Wirtschaft

Personalabbau in den USA: Warum Massenentlassungen großer Konzerne zunehmen

In den USA mehren sich die Anzeichen für Massenentlassungen, die zunehmend auch an den Aktienmärkten positiv aufgenommen werden. Zeichnet sich damit ein Kurswechsel ab, bei dem groß angelegte Stellenstreichungen für Unternehmen an Bedeutung gewinnen? Auch wenn Stellenstreichungen für Unternehmen zunehmend als Effizienzsignal gelten – zugleich wachsen die sozialen Risiken für Beschäftigte, Einkommen und Konsum.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.04.2026 18:00
Lesezeit: 2 min
Personalabbau in den USA: Warum Massenentlassungen großer Konzerne zunehmen
Großangelegte Entlassungen in den USA verändern die Personalstrategie vieler Unternehmen und werden zunehmend von den Aktienmärkten positiv bewertet (Foto: dpa) Foto: Jacob Wackerhausen

Im Folgenden:

  • Warum Massenentlassungen in den USA zunehmend als Effizienzstrategie und nicht als Krisenzeichen gelten.
  • Weshalb Aktien von Snap und Block nach großen Stellenabbaurunden deutlich gestiegen sind.
  • Wie der Wandel amerikanischer Personalstrategien auch deutschen Konzernen als Blaupause dienen könnte.

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