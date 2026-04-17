Wirtschaft

Personalabbau in den USA: Warum Massenentlassungen großer Konzerne zunehmen

In den USA mehren sich die Anzeichen für Massenentlassungen, die zunehmend auch an den Aktienmärkten positiv aufgenommen werden. Zeichnet sich damit ein Kurswechsel ab, bei dem groß angelegte Stellenstreichungen für Unternehmen an Bedeutung gewinnen? Auch wenn Stellenstreichungen für Unternehmen zunehmend als Effizienzsignal gelten – zugleich wachsen die sozialen Risiken für Beschäftigte, Einkommen und Konsum.