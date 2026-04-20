Finanzen

Lufthansa-Aktie: Technik-Sparte betritt mit militärischen Projekten Neuland

Mit einem ungewöhnlichen Auftrag sorgt Lufthansa Technik für Aufmerksamkeit rund um die Lufthansa-Aktie. Die Wartung moderner Seeaufklärer markiert eine neue Phase. Doch kann der Einstieg in militärische Projekte langfristig Wachstum sichern oder entstehen neue Abhängigkeiten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 17:03
Lesezeit: 2 min
Lufthansa-Aktie: Technik-Sparte betritt mit militärischen Projekten Neuland
Eine Boeing P-8A Poseidon steht während eines Presseevents bei Lufthansa Technik Defense. (Foto: dpa) Foto: Georg Wendt

Im Folgenden:

  • Warum setzt Lufthansa Technik erstmals auf militärische Wartung?
  • Wie beeinflusst der Marine-Auftrag die Lufthansa-Aktie?
  • Welche Rolle spielt die Boeing P-8A Poseidon konkret?

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