Finanzen

US-Börsen: US-Märkte im Überblick: Wall Street fällt bei steigenden Ölpreisen; KI-Ängste schicken Tech-Aktien auf Talfahrt

Autor
Bonnier Investor
24.03.2026 21:06
Lesezeit: 2 min
US-Börsen: US-Märkte im Überblick: Wall Street fällt bei steigenden Ölpreisen; KI-Ängste schicken Tech-Aktien auf Talfahrt
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Ein sprunghafter Anstieg der Rohölpreise sorgte am Dienstag für einen volatilen Handel an der Wall Street, während der Countdown bis zum Ablauf der von US-Präsident Donald Trump gesetzten fünftägigen Frist für Gespräche mit dem Iran weiterlief.

Die drei wichtigsten Indizes schlossen im Minus, da die Anleger angesichts der verschiedenen potenziellen Szenarien, die sich in den kommenden Tagen abspielen könnten, unschlüssig waren.

NEW YORK

Während der Dow Jones im Verlauf des Handelstages zeitweise ins Plus drehen konnte, verzeichnete der Nasdaq einen Rückgang von fast 1 Prozent, der durch eine Reihe von Ankündigungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ausgelöst wurde.

Der Iran blieb weiterhin im Fokus der Anleger, wobei Trumps Hoffnung, dass das Teilen der positiven Äußerungen des pakistanischen Premierministers hinsichtlich eines Dialogs zur Beendigung des Krieges Früchte tragen würde, sich nicht erfüllte.

Äußerungen von Trump im Oval Office zum Krieg, einschließlich der Behauptung, der Iran habe sich bereiterklärt, niemals über Atomwaffen zu verfügen, hatten kaum Auswirkungen auf die großen Indizes oder die Ölpreise.

Der Ölpreis stieg am Mittwoch weiter an, da das Ende von Trumps fünftägiger Frist vor möglichen Angriffen auf Energieziele im Iran näher rückte.

Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 21.761,89 Punkten, während der Dow Jones Industrial Average den Handel mit einem Abschlag von 0,18 Prozent bei 46.123,75 Punkten beendete.

Unterdessen lag der S&P 500 zum Börsenschluss mit 0,37 Prozent im Minus bei 6.556,34 Punkten, nachdem er im früheren Handelsverlauf um fast 1 Prozent nachgegeben hatte.

Ein Barrel Rohöl verzeichnete um 20:00 Uhr irischer Zeit ein Plus von 3,6 Prozent und notierte bei über 103 US-Dollar.

Tech-Aktien mussten herbe Verluste hinnehmen: Salesforce brach um 6,29 Prozent ein, während Microsoft um 2,68 Prozent nachgab. Ein iShares-ETF, der eine Reihe großer Tech-Giganten abbildet, verlor 4,23 Prozent.

Hintergrund waren verschiedene Meldungen über Fortschritte im Bereich der KI. So präsentierte Anthropic neue Upgrades für seinen Chatbot Claude, während Berichten zufolge Amazon Web Services neue KI-Tools entwickelt. Diese könnten bestimmte Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und anderen Abteilungen automatisieren – ausgerechnet jenen Bereichen, die von dem weitreichenden Stellenabbau des Tech-Giganten stark betroffen waren.

Die Amazon-Aktie lag bei Börsenschluss mit 1,38 Prozent im Minus.

„Es hat den Anschein, dass der Markt bei jeder derartigen Neuentwicklung sofort bereit ist, jene Unternehmen abzustrafen, bei denen er die Gefahr einer Disruption durch die wachsenden Fähigkeiten von KI sieht“, erklärte Dan Coatsworth von AJ Bell.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet gab im Tagesverlauf ebenfalls nach und schloss mit einem Minus von 3,85 Prozent.

Auch eine Reihe von Luftfahrtaktien verbuchte Kursverluste, angetrieben von der Sorge, dass die gestiegenen Kerosinpreise auf die Flugpreise für Passagiere abgewälzt werden könnten.

Die Aktie von United Airlines fiel zwischenzeitlich um bis zu 1,7 Prozent, konnte diese Verluste jedoch größtenteils wieder wettmachen und schloss lediglich 0,43 Prozent im Minus. Zuvor hatte der CEO des Unternehmens erklärt, dass die Flugpreise infolge der gestiegenen Kerosinkosten um 20 Prozent in die Höhe schnellen könnten.

American Airlines verlor am Ende mehr als 0,83 Prozent, nachdem die Aktie im früheren Tagesverlauf sogar über 3 Prozent eingebrochen war. Southwest Airlines gab um 1,3 Prozent nach.

Erschwerend kam hinzu, dass ein Shutdown des US-Ministeriums für Innere Sicherheit zu langen Sicherheitswarteschlangen an den Flughäfen führte. In dem Versuch, der stetig wachsenden Menschenmassen Herr zu werden, veranlasste Trump den Einsatz von ICE-Beamten.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: US-Märkte im Überblick: Wall Street fällt bei steigenden Ölpreisen; KI-Ängste schicken Tech-Aktien auf Talfahrt
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: US-Märkte im Überblick: Wall Street fällt bei steigenden Ölpreisen; KI-Ängste schicken Tech-Aktien auf Talfahrt
24.03.2026
Windkraft-Ausbau und Verschiebung des Öl-Embargos
DWN
Technologie
Technologie Windkraft-Ausbau und Verschiebung des Öl-Embargos
24.03.2026

Deutschland beschleunigt den Ausbau von Windkraft, während die Ölpreise global steigen. Politische und geopolitische Spannungen...

Nachhaltigkeitsberichterstattung neu geregelt: Das sind die wichtigsten Änderungen
DWN
Politik
Politik Nachhaltigkeitsberichterstattung neu geregelt: Das sind die wichtigsten Änderungen
24.03.2026

Die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gilt künftig nur noch für eine kleine Gruppe großer Unternehmen. Für viele andere wird...

"Deutschland fährt auf Verschleiß": Geringste Investitionsquote seit 1990
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft "Deutschland fährt auf Verschleiß": Geringste Investitionsquote seit 1990
24.03.2026

Deutschland lebt von seiner Substanz: Neue Daten zeigen, dass so wenig investiert wird wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Selbst...

Kik schließt 300 Filialen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kik schließt 300 Filialen
24.03.2026

Der Discounter Kik schrumpft sein Filialnetz in Europa deutlich zusammen und streicht rund 300 Standorte. Hinter dem Rückzug steckt nicht...

Vermögensaufbau verlangt unternehmerisches Denken – warum Rendite aktiv erarbeitet werden muss
DWN
Finanzen
Finanzen Vermögensaufbau verlangt unternehmerisches Denken – warum Rendite aktiv erarbeitet werden muss
24.03.2026

Die Deutschen sparen so viel wie kaum ein anderes Volk in Europa. Doch ausgerechnet diese Tugend könnte beim Vermögensaufbau zum Problem...

Trump steht im Iran-Krieg unter Druck: Warum ein Rückzug kaum möglich ist
DWN
Politik
Politik Trump steht im Iran-Krieg unter Druck: Warum ein Rückzug kaum möglich ist
24.03.2026

Der Iran-Krieg entwickelt sich für Donald Trump zunehmend zu einem strategischen Risiko mit globalen wirtschaftlichen Folgen. Kann...

Aumovio-Aktie: Continental-Spin-off zieht sich aus Litauen zurück – 800 Job betroffen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Aumovio-Aktie: Continental-Spin-off zieht sich aus Litauen zurück – 800 Job betroffen
24.03.2026

Die Eigentümer der Unternehmen Aumovio Autonomous Mobility Lithuania und Aumovio Global Holding haben beschlossen, sich aus Litauen...