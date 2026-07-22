Finanzen

Anleihen kaufen: Chancen beim Anleihehandel nutzen und nicht blind auf Sicherheit vertrauen

Anleihen rücken zunehmend in den Fokus von Anlegern. Doch die vermeintliche Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Wir zeigen, wie Sie Anleihen kaufen können und worauf Sie beim Anleihehandel achten müssen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.07.2026 12:02
Lesezeit: 3 min
Anleihen kaufen: Chancen beim Anleihehandel nutzen und nicht blind auf Sicherheit vertrauen
Sichere Anlage oder Risiko? Warum Anleihen Anleger überraschen könnten. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Anleihen trotz steigender Zinsen keine sichere Anlage sind.
  • Wie eine österreichische Staatsanleihe über 70 Prozent ihres Wertes verlor.
  • Welche steuerlichen Vorteile bestimmte Anleihen für deutsche Anleger bieten.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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