Politik

Umstrittener Staatsbesuch: Syrischer Präsident zu Gesprächen in Berlin

Nach der Verschiebung im Januar wird der Besuch des syrischen Präsidenten nun unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nachgeholt. Während Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz auf diplomatische Annäherung setzen, formiert sich in der Hauptstadt lautstarker Protest. Das Treffen gilt als politischer Drahtseilakt, bei dem für Merz vor allem zwei richtungsweisende Themen auf der Agenda stehen.