BYDFi feiert 6. Jubiläum mit einmonatiger Feier – Aufgebaut für Zuverlässigkeit

VICTORIA, Seychellen, 31. März 2026 – Die globale Krypto-Handelsplattform BYDFi feiert ihr 6. Jubiläum mit einer einmonatigen Veranstaltungsreihe ab dem 1. April 2026 und unterstreicht damit die Entwicklung von BYDFi zu einer All-in-One-Krypto-Handelsplattform, die auf einem CEX + DEX Dual-Engine-Modell basiert. In den vergangenen sechs Jahren hat BYDFi die Produktinfrastruktur, den Nutzerschutz und den Marktzugang kontinuierlich gestärkt und so eine Plattform geschaffen, die auf Zuverlässigkeit ausgelegt ist.

Die Entwicklung von BYDFi: Von Kernhandel zu breiterem Marktzugang

In den vergangenen sechs Jahren hat sich BYDFi zu einer globalen Krypto-Handelsplattform entwickelt, die mehr als 1 Million Nutzer in über 190 Ländern und Regionen bedient. Seit dem Launch hat BYDFi das Produktangebot kontinuierlich erweitert, den Nutzerschutz gestärkt und den Zugang sowohl im zentralisierten als auch im Onchain-Handel ausgebaut.

Jüngste Meilensteine haben die Wachstumsgeschichte von BYDFi weiter geprägt:

Juli 2025: BYDFi erweiterte die integrierten Onchain-Handelsfunktionen durch die Unterstützung tokenisierter US-Aktien über xStocks und verbreiterte damit den Zugang zu Onchain-Marktchancen.

August 2025: BYDFi ging eine mehrjährige Partnerschaft mit Newcastle United ein und wurde offizieller Kryptowährungsbörsen-Partner des Vereins, wodurch die globale Markenpräsenz von BYDFi erheblich ausgebaut wurde.

August 2025: BYDFi lancierte die BYDFi Card und erweiterte damit das Ökosystem von BYDFi vom Handelszugang hin zu realweltlichen Zahlungsfunktionen.

Februar 2026: BYDFi führte den TradFi-Handel auf Web und App ein und expandierte über den Krypto-Bereich hinaus, um Zugang zu traditionellen Finanzwerten wie Aktien, Gold und Silber zu bieten.

März 2026: BYDFi integrierte Perpetual-Futures-Marktdaten in TradingView und ermöglichte Tradern damit den direkten Zugriff auf Echtzeit-Marktdaten von BYDFi in einer der meistgenutzten Charting-Umgebungen der Branche.

Globale Präsenz, Branchenanerkennung und die Zuverlässigkeit hinter der Plattform

Von Juni 2025 bis März 2026 baute BYDFi seine Sichtbarkeit in Asien und Europa durch eine Reihe von Auftritten in Seoul, Bali, Lissabon, Hongkong, Bukarest und Warschau weiter aus. Zusammengenommen stärkten diese Engagements die globale Sichtbarkeit von BYDFi, erweiterten die Branchenkontakte und spiegelten das anhaltende Engagement von BYDFi für eine langfristige Marktpräsenz wider.

Im selben Zeitraum erhielt BYDFi zudem eine Reihe von Branchenauszeichnungen, darunter den Trusted Exchange Award bei den TrustFinance Performance Awards, die Auszeichnung als Outstanding Crypto Trading Platform bei den FinanceFeeds Awards, die Community Pick-Anerkennung von BeInCrypto für die beste zentralisierte Börse (CEX), die Auszeichnung als Best All-in-One Crypto Trading Platform auf der Crypto Expo Europe 2026 sowie als Best Global Crypto Trading Platform auf der Next Block Expo 2026.

Hinter diesem Fortschritt steht das operative Fundament, das BYDFi rund um Zuverlässigkeit weiter ausbaut. BYDFi verfügt über MSB-Registrierungen in den USA und Kanada und ist Mitglied der südkoreanischen CODE VASP Alliance. BYDFi pflegt außerdem Proof of Reserves von über 100% mit regelmäßiger öffentlicher Berichterstattung und untermauert diese Transparenz mit einem 800 BTC Protection Fund. Zusammen mit dem mehrsprachigen 24/7-Kundensupport und zeitnahen Reaktionen über offizielle Kanäle spiegeln diese Maßnahmen einen nutzerorientierten Standard wider, der auf Klarheit, Schutz und Vertrauen über die Zeit aufgebaut ist.

Ausblick: Das nächste Kapitel von BYDFi gestalten

BYDFi tritt in die nächste Wachstumsphase ein, mit einem anhaltenden Fokus auf Produktstärke, Nutzerschutz und langfristiges Vertrauen. Michael, Mitgründer und CEO von BYDFi, erklärt:

„Sechs Jahre sind ein wichtiger Meilenstein für BYDFi, aber was mehr zählt, ist das, was BYDFi von hier aus weiter aufbaut. Während sich der Markt weiterentwickelt, erwarten die Nutzer mehr als nur Zugang. Sie erwarten Beständigkeit, klare Standards und kontinuierliche Verbesserung, die mit ihren Bedürfnissen Schritt hält."

Er fügt hinzu: „Für BYDFi geht es im nächsten Kapitel nicht darum, dem Lärm hinterherzulaufen. Es geht darum, die Grundlagen weiter zu stärken: bessere Infrastruktur, stärkerer Nutzerschutz, breiterer Marktzugang und ein Handelserlebnis, das darauf ausgelegt ist, praktisch, stabil und langfristig vertrauenswürdig zu sein. So versteht BYDFi Zuverlässigkeit in der Praxis."

Eine einmonatige Feier zum 6. Jubiläum von BYDFi

Ab dem 1. April 2026 bietet das Jubiläumsprogramm von BYDFi einen Gesamtpreispool von mehr als 1.000.000 USDT während der gesamten Jubiläumssaison.

Die Jubiläumskampagne von BYDFi konzentriert sich auf drei Hauptevents: Warm-Up Tasks, die sieben Jubiläumsvorteile rund um Onboarding, erste Trades, Fiat-Kaufprämien, Empfehlungen und Community-Teilnahme vereinen; Shoot to Win, ein fußballthematisches Glücksziehungs-Erlebnis; und den Futures Golden Ball Cup, einen zweistufigen Futures-Handelswettbewerb.

Zusammen sollen diese Aktivitäten sowohl neuen als auch bestehenden Nutzern mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am 6. Jubiläum von BYDFi bieten und gleichzeitig die breitere Entwicklung von BYDFi in den vergangenen sechs Jahren widerspiegeln: stetige Produktentwicklung, größere Marktreichweite und ein anhaltendes nutzerorientiertes Engagement.

Für weitere Veranstaltungsdetails besuchen Sie bitte die offizielle Website: BYDFi 6th Anniversary.

Über BYDFi

BYDFi wurde 2020 gegründet und ist eine globale Krypto-Handelsplattform, die die Stärke einer zentralisierten Börse (CEX) mit einem integrierten Onchain-Handelsmodul kombiniert. BYDFi ist der exklusive offizielle Krypto-Börsenpartner von Newcastle United. Von Forbes als eine der besten Krypto-Börsen in Kanada für 2026 anerkannt, bietet BYDFi intuitiven Handel mit niedrigen Gebühren – von Spot- und Perpetual-Kontrakten über Copy Trading bis hin zu automatisierten Krypto-Trading-Bots – und befähigt sowohl neue als auch erfahrene Trader, digitale Vermögenswerte mit Zuversicht zu navigieren. BYDFi ist der Bereitstellung eines erstklassigen Krypto-Handelserlebnisses für jeden Nutzer verpflichtet. BUIDL Your Dream Finance.

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