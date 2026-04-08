Politik

Trump droht mit 50-Prozent-Zöllen gegen Iran-Partner – das könnten die Folgen sein

Mit drastischen 50-Prozent-Zöllen erhöht Donald Trump den Druck auf Irans Unterstützer. Gleichzeitig kündigt er weitreichende Maßnahmen im Atomstreit an. Doch was steckt wirklich hinter dieser Strategie – und welche Folgen drohen für die internationale Wirtschaft?