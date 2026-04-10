Politik

Waffenruhe zwischen USA und Iran: Wer gibt künftig den Takt vor?

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran markiert einen Wendepunkt im Konflikt und verschiebt die Ausgangslage für die anstehenden Verhandlungen. Geht der Iran mit einem strukturellen Vorteil in die Gespräche mit den USA?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.04.2026 05:23
Lesezeit: 4 min
Waffenruhe zwischen USA und Iran: Wer gibt künftig den Takt vor?
Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran prägt die aktuelle Verhandlungsdynamik, während die Kontrolle über die Straße von Hormus ein zentraler Machtfaktor bleibt (Foto: dpa) Foto: Altaf Qadri

Im Folgenden:

  • Warum Experten Trumps Siegeserklärung im Iran-Konflikt als strategische Fehleinschätzung bewerten.
  • Welche Bedingungen der Iran für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus durchsetzen könnte.
  • Weshalb eine iranische Einigung Deutschlands Energiepreise und Lieferketten direkt belasten könnte.

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