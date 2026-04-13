Finanzen

Blockade der Straße von Hormus? Trump-Ankündigung lässt Ölpreis aktuell steigen

Kaum schien sich der Ölmarkt zu beruhigen, sorgen neue geopolitische Spannungen für Unruhe. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Straße von Hormus kontrolieren zu wollen, lässt Preise steigen und Märkte reagieren. Steht die nächste Eskalation bevor – und welche wirtschaftlichen Konsequenzen könnten daraus entstehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 08:18
Aktualisiert: 13.04.2026 08:18
Lesezeit: 2 min
Blockade der Straße von Hormus? Trump-Ankündigung lässt Ölpreis aktuell steigen
US-Präsident Donald Trump: Nach der US-Ankündigung einer Blockade steigen die Ölpreise deutlich. (Foto: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Ölpreise plötzlich wieder so stark an?
  • Welche Rolle spielt die Straße von Hormus aktuell?
  • Wie reagieren Märkte auf Trumps Blockade-Ankündigung?

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