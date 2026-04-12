Finanzen

Globale Staatsverschuldung auf Rekordniveau: Was Anleger jetzt wissen sollten

Die globale Verschuldung nimmt weiter zu und übertrifft zunehmend das Wachstum der Weltwirtschaft, während steigende Zinsen die Finanzmärkte unter Druck setzen. Welche Folgen ergeben sich daraus für die Stabilität von Staaten und Finanzsystemen?