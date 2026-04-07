Finanzen

Milliardenloch im Staatshaushalt: Wenn Mehreinnahmen nicht mehr ausreichen

Trotz sprudelnder Steuereinnahmen klafft in den öffentlichen Kassen ein gewaltiges Loch von 127,3 Milliarden Euro. Der massive Anstieg des Defizits im Jahr 2025 verdeutlicht die enorme Belastungsprobe für den Staatshaushalt: Notwendige Investitionen in den Klimaschutz und eine veränderte sicherheitspolitische Lage treiben die Ausgaben schneller in die Höhe, als das Wirtschaftswachstum sie decken kann.