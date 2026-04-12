Wirtschaft

Spritpreis-Prämie als Direktzahlung geplant? Bundesregierung prüft Entlastung für Autofahrer

Die deutsche Regierung prüft neue Wege, um die hohen Kraftstoffpreise der Bürger auszugleichen und setzt möglicherweise mit einer "Spritpreis-Prämie" auf direkte Auszahlungen statt auf klassische Steuersenkungen - mit dem sogenannten „Direktauszahlungsmechanismus“. Wie eine solche Option die Wirkung staatlicher Entlastungen grundlegend verändern könnte.