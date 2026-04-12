Wirtschaft

Spritpreis-Prämie als Direktzahlung geplant? Bundesregierung prüft Entlastung für Autofahrer

Die deutsche Regierung prüft neue Wege, um die hohen Kraftstoffpreise der Bürger auszugleichen und setzt möglicherweise mit einer "Spritpreis-Prämie" auf direkte Auszahlungen statt auf klassische Steuersenkungen - mit dem sogenannten „Direktauszahlungsmechanismus“. Wie eine solche Option die Wirkung staatlicher Entlastungen grundlegend verändern könnte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.04.2026 09:03
Aktualisiert: 12.04.2026 10:03
Lesezeit: 2 min
Spritpreis-Prämie als Direktzahlung geplant? Bundesregierung prüft Entlastung für Autofahrer
In Irland wird seit sechs Tagen gegen die hohen Spritpreise demonstriert, die Polizei musste Straßenblockaden auflösen. In Deutschland zeigen sich weiterhin drastische Preissprünge. (Foto: dpa) Foto: Brendan Gleeson

Im Folgenden:

  • Warum die Regierung bei Kraftstoffpreisen an Direktzahlungen statt Steuersenkungen denkt. 
  • Wie ein für das Klimageld entwickelter Mechanismus vielleicht Autofahrern zugutekommt.
  • Weshalb nur 18 Prozent der Bevölkerung bisher für staatliche Direkttransfers erfasst sind.

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