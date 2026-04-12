Wirtschaft

EU-Richtlinien im E-Commerce: One-Click-Return setzt neue Standards

Neue EU-Vorgaben setzen den Onlinehandel unter Druck, da Rückgaben künftig genauso einfach funktionieren müssen wie der Kaufprozess selbst. Welche Folgen hat One-Click-Return für E-Commerce-Unternehmen und ihre Margen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.04.2026 07:33
Lesezeit: 3 min
EU-Richtlinien im E-Commerce: One-Click-Return setzt neue Standards
Mit One-Click-Return erhöht die EU den Druck auf E-Commerce-Unternehmen, da einfachere Rückgaben Kosten verursachen und die Margen belasten (Foto: iStock.com, Olga Demina) Foto: Olga Demina

Im Folgenden:

  • Warum EU-Händler bis Juni ihre Rückgabeprozesse grundlegend umstrukturieren müssen.
  • Welche finanziellen Risiken Onlinehändler bei Verstößen gegen die neue One-Click-Return-Regel eingehen.
  • Wie steigende Retourenquoten die Margen im E-Commerce direkt und messbar belasten.

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