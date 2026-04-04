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Künstliche Intelligenz in der Führung: Warum Empathie zur Mangelware wird

Künstliche Intelligenz schreibt E-Mails, analysiert Daten und simuliert sogar Mitgefühl. Doch ausgerechnet in der Führungsetage droht sie zur Entfremdungsmaschine zu werden, wenn Manager Verantwortung und Empathie an Algorithmen auslagern und Mitarbeiter am Ende mehr Vertrauen in Software als in ihre Vorgesetzten setzen.