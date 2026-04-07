Politik

Untersee-Internetkabel als Schwachstelle: Wie der Iran-Krieg globale Datenströme gefährdet

Die Spannungen im Nahen Osten rücken die Verwundbarkeit zentraler Untersee-Internetkabel und globaler Datenströme in den Fokus. Welche Risiken entstehen für Wirtschaft und Infrastruktur, wenn diese kritischen Verbindungen gleichzeitig gestört werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.04.2026 11:22
Lesezeit: 3 min
Untersee-Internetkabel als Schwachstelle: Wie der Iran-Krieg globale Datenströme gefährdet
Der Konflikt im Nahen Osten gefährdet zentrale Untersee-Internetkabel in strategischen Engstellen und erhöht das Risiko für Störungen im globalen Datenverkehr (Foto: iStock.com, Sybille Reuter) Foto: Sybille Reuter

Im Folgenden:

  • Warum Spannungen im Nahen Osten bis zu 20 Prozent des globalen Internetverkehrs gefährden.
  • Weshalb beschädigte Untersee-Kabel in Kriegsgebieten monatelang nicht repariert werden können.
  • Welche Folgen längere Latenzen für Finanzmärkte und industrielle Steuerungssysteme haben.

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