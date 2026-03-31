Wirtschaft

Globale Preisgefahr: IWF warnt vor Inflationsschub und bedrohten Lieferketten

Die militärische Eskalation in Westasien entwickelt sich zunehmend zu einer Belastungsprobe für die Weltwirtschaft. Laut aktuellen Analysen des Internationalen Währungsfonds (IWF) drohen durch blockierte Handelsrouten und verspätete Lieferungen massive Verwerfungen in den globalen Lieferketten. Was als logistisches Problem für Unternehmen beginnt, erreicht über steigende Energie- und Transportkosten längst den Alltag der Verbraucher und facht die Inflation erneut an.