Politik

Alarmstufe Rot im Klassenzimmer: Gewalt gegen Lehrkräfte erreicht Höchststand

Der Schulalltag in Deutschland wird zunehmend von Aggression überschattet: Neue Zahlen belegen eine drastische Zunahme von Gewaltvorfällen gegen Lehrkräfte. Angesichts dieser Entwicklung fordern die Grünen nun ein massives Umdenken beim Arbeitsschutz. Neben neuen Sicherheitskonzepten für den gesamten öffentlichen Dienst stehen dabei technische Lösungen wie moderne Alarmsysteme im Fokus, um Lehrer und Staatsbedienstete in Akutsituationen besser zu schützen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.04.2026 07:30
Lesezeit: 3 min
Alarmstufe Rot im Klassenzimmer: Gewalt gegen Lehrkräfte erreicht Höchststand
1.283 Fälle von Körperverletzung gegen Lehrkräfte in 2024: Was die Polizeistatistik zeigt und welche Schutzmaßnahmen jetzt gefordert werden (Foto: dpa9. Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum sich Gewaltdelikte gegen Lehrkräfte in Deutschland innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt haben.
  • Welche gesetzlichen Verschärfungen die Bundesregierung zum Schutz von Einsatzkräften und Lehrern plant.
  • Wie die Grünen mit technischen Lösungen und neuen Schutzkonzepten auf den Anstieg reagieren wollen.

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