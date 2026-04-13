Politik

Alarmstufe Rot im Klassenzimmer: Gewalt gegen Lehrkräfte erreicht Höchststand

Der Schulalltag in Deutschland wird zunehmend von Aggression überschattet: Neue Zahlen belegen eine drastische Zunahme von Gewaltvorfällen gegen Lehrkräfte. Angesichts dieser Entwicklung fordern die Grünen nun ein massives Umdenken beim Arbeitsschutz. Neben neuen Sicherheitskonzepten für den gesamten öffentlichen Dienst stehen dabei technische Lösungen wie moderne Alarmsysteme im Fokus, um Lehrer und Staatsbedienstete in Akutsituationen besser zu schützen.