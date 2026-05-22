DreiMeister-Insolvenz: Traditionsreicher Schokoladenproduzent unter Druck – 150 Jobs bedroht

DreiMeister-Pleite: Schokoladenhersteller aus Werl meldet Insolvenz an

Die DreiMeister-Insolvenz erschüttert die deutsche Süßwarenbranche. Der traditionsreiche Schokoladenhersteller aus Werl in Nordrhein-Westfalen hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht Arnsberg ordnete am 21. Mai 2026 ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren an. Damit steht der bekannte Pralinenhersteller unter gerichtlicher Aufsicht, während die Geschäftsführung zunächst im Amt bleibt. Für die Beschäftigten ist die Lage angespannt: Je nach Unternehmensangaben und Berichten sind zwischen 110 und 150 Mitarbeiter betroffen.

Im Zentrum der DreiMeister-Insolvenz steht nun der Wirtschaftsjurist Michael Schütte aus Gütersloh. Er wurde vom Gericht als vorläufiger Sachwalter eingesetzt und soll prüfen, ob eine Sanierung des Unternehmens möglich ist. Gleichzeitig untersagte das Amtsgericht Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Schokoladenhersteller und setzte laufende Vollstreckungen vorläufig aus. Auch Sozialversicherungsbeiträge darf das Unternehmen nur noch mit Zustimmung des Sachwalters zahlen.

Hohe Rohstoffpreise treiben DreiMeister in die Krise

Die DreiMeister-Insolvenz kommt für viele Beobachter nicht überraschend. Die wirtschaftlichen Probleme seien laut Michael Schütte „vielschichtig“. Gegenüber der Bild erklärte er: „Ich kann aktuell nur wiedergeben, was mir bisher mitgeteilt wurde. Die Gründe sind wohl vielschichtig – auch durch Insolvenzen von Kunden begründet. Auch die hohen Rohstoffpreise und Ernteausfälle in den vergangenen Jahren dürften zur finanziellen Schieflage des Unternehmens geführt haben.“

Vor allem die stark gestiegenen Kakaopreise sowie höhere Kosten für Energie und Personal belasteten den Betrieb massiv. Gleichzeitig schwächelt die Konjunktur in Deutschland. Viele Verbraucher halten sich wegen der hohen Preise zurück. Die Folgen treffen zahlreiche Unternehmen der Branche. Die DreiMeister-Pleite steht damit exemplarisch für die schwierige Lage vieler deutscher Traditionsbetriebe.

Produktion in Werl läuft trotz DreiMeister-Insolvenz weiter

Trotz der DreiMeister-Insolvenz läuft der Betrieb am Produktionsstandort im Werler Ortsteil Westönnen weiter. Nach Angaben des Unternehmens werden Aufträge weiterhin gefertigt und ausgeliefert. Löhne und Gehälter seien abgesichert. Geschäftsführer Markus Luckey bleibt ebenfalls im Amt und steuert die Restrukturierung des Unternehmens selbst. Unterstützt wird er dabei von Restrukturierungsexperten. Der Sachwalter überwacht den Prozess im Interesse der Gläubiger.

Das Unternehmen erklärte laut Soester Anzeiger, man wolle sich in Eigenverwaltung deutschlandweit neu aufstellen und die Strukturen den „aktuellen Anforderungen des Marktes und den Bedürfnissen seiner Kunden“ anpassen. Luckey betonte zudem, er glaube weiterhin an die Stärke der Marke DreiMeister und an das Süßwarengeschäft.

Schokoladenhersteller DreiMeister blickt auf Geschichte seit den 1950er-Jahren zurück

Die DreiMeister-Insolvenz trifft einen traditionsreichen Pralinenhersteller mit internationalem Geschäft. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis in die 1950er-Jahre zurück, als Hans Schröder das Café Schröder in Werl eröffnete. 1973 entstand daraus die Firma DreiMeister Spezialitäten. Von 1988 bis 2016 leitete Hans-Wilhelm Schröder das Unternehmen und baute es zu einem führenden Hersteller für Pralinen- und Schokoladenartikel aus. Seit Mitte 2016 führt Markus Luckey den Betrieb.

Bekannt wurde der Schokoladenhersteller vor allem durch hochwertige Trüffel und Pralinen, die teilweise von Hand gefertigt werden. Nach eigenen Angaben beliefert das Unternehmen Kunden in über 20 Ländern, darunter Hotels, Airlines, Sterne-Restaurants und Feinkostgeschäfte von Singapur bis Dubai. Zudem produziert DreiMeister lizenzierte Schokoladenprodukte für die Fußballvereine Hamburger SV und Eintracht Frankfurt.

Wie es nach der DreiMeister-Pleite weitergeht, ist derzeit offen. Klar ist jedoch: Die DreiMeister-Insolvenz zeigt, wie stark steigende Rohstoffpreise, schwache Nachfrage und wirtschaftliche Unsicherheit inzwischen selbst etablierte deutsche Pralinenhersteller unter Druck setzen.

DreiMeister-Insolvenz: Traditionsmarke unter enormem Druck

Die DreiMeister-Insolvenz verdeutlicht die schwierige Lage vieler deutscher Traditionsunternehmen. Steigende Rohstoffpreise, hohe Energiekosten und eine schwache Nachfrage setzen selbst etablierten Herstellern massiv zu. Besonders die explodierenden Kakaopreise haben den Schokoladenhersteller schwer belastet. Gleichzeitig zeigt der Fall, dass viele Unternehmen inzwischen auf Restrukturierungen und Eigenverwaltungsverfahren angewiesen sind, um ihre Zukunft zu sichern.

Für die Beschäftigten bleibt die Situation angespannt, auch wenn Produktion und Gehälter vorerst gesichert sind. Ob die Sanierung gelingt, hängt nun davon ab, ob DreiMeister seine Kosten senken und sich wirtschaftlich neu aufstellen kann. Die kommenden Monate dürften entscheidend für die Zukunft des Pralinenherstellers werden.