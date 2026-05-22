Panorama

Tanken vor Pfingsten günstiger – Dieselpreis fällt auf Tiefstand seit März

Pünktlich vor dem langen Pfingstwochenende können Autofahrer in Deutschland etwas aufatmen: Die Spritpreise sind zuletzt spürbar gesunken. Sowohl Super E10 als auch Diesel kosteten im bundesweiten Durchschnitt wieder weniger als in den vergangenen Tagen. Besonders Diesel erreichte dabei den niedrigsten Stand seit Anfang März.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.05.2026 13:35
Lesezeit: 1 min
Tanken vor Pfingsten günstiger – Dieselpreis fällt auf Tiefstand seit März
Vor dem Pfingstwochenende wird Tanken günstiger: Diesel fällt auf den niedrigsten Stand seit März. ADAC gibt Tipps zum Sparen – auch im Ausland (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum der Dieselpreis pünktlich vor Pfingsten den niedrigsten Stand seit März erreicht.
  • Wie Autofahrer durch gezieltes Tanken im Ausland spürbar Geld sparen können.
  • Welche Nachbarländer derzeit deutlich günstigere Spritpreise als Deutschland bieten.

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