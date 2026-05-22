Panorama

Tanken vor Pfingsten günstiger – Dieselpreis fällt auf Tiefstand seit März

Pünktlich vor dem langen Pfingstwochenende können Autofahrer in Deutschland etwas aufatmen: Die Spritpreise sind zuletzt spürbar gesunken. Sowohl Super E10 als auch Diesel kosteten im bundesweiten Durchschnitt wieder weniger als in den vergangenen Tagen. Besonders Diesel erreichte dabei den niedrigsten Stand seit Anfang März.