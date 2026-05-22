Politik

Apotheke statt Arztpraxis? Bundestag beschließt weitreichende Reform der Patientenversorgung

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Durch neue Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wird das Leistungsspektrum der Apotheken massiv erweitert. Um Arztpraxen zu entlasten und das Apothekensterben auf dem Land zu stoppen, dürfen Pharmazeuten künftig impfen, Blut abnehmen und bestimmte rezeptpflichtige Medikamente direkt abgeben. Während die Apothekenverbände die neuen Chancen begrüßen, kommt aus der Ärzteschaft erbitterter Widerstand.