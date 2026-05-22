Politik

Nato-Treffen in Schweden: Wadephul bremst bei Mission in Straße von Hormus

Die Forderung der USA nach mehr Nato-Engagement in der strategisch wichtigen Straße von Hormus stößt auf Zurückhaltung. Während Washington verstärkten Einsatz für freie Seewege verlangt, setzt Berlin auf alternative Schutzmaßnahmen und betont gleichzeitig die transatlantische Zuverlässigkeit.