Politik

Kniefall vor der Industrie? Regierung lockert Effizienzregeln für Rechenzentren

Rechenzentren sollen mehr Zeit für Effizienzvorgaben und Umstieg auf erneuerbare Energien bekommen. Die Regierung verspricht Entlastung, die Opposition spricht von Rückschritt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.06.2026 08:11
Lesezeit: 1 min
Kniefall vor der Industrie? Regierung lockert Effizienzregeln für Rechenzentren
Die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) baut über ihre Digitalsparte Schwarz Digits in Lübbenau (Brandenburg) ein riesiges Rechenzentrum. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Betreiber von Rechenzentren künftig mehr Zeit für den Ökostrom-Umstieg erhalten.
  • Wie die neuen Effizienzregeln die Wirtschaft um über drei Milliarden Euro entlasten sollen.
  • Welche Ausnahmen künftig bei der Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren gelten sollen.

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