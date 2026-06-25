Immobilien

Stagnation Wohnungsmarkt: Hohe Mieten extreme Belastung

Lage, Zuschnitt und mehr: Mit ihren Wohnungen an sich sind die meisten Mieter in Deutschland zufrieden, wenn nicht die hohen Wohnkosten wären. Doch viele Menschen können sich einen Umzug schlicht nicht leisten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.06.2026 07:33
Lesezeit: 1 min
Stagnation Wohnungsmarkt: Hohe Mieten extreme Belastung
Die Menschen bleiben immer länger in ihren Wohnungen, inzwischen im Durchschnitt 18 Jahre. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Mieter aus Angst vor teuren Neuverträgen immer seltener umziehen.
  • Weshalb die Bestandsmieten zuletzt langsamer gestiegen sind als die Inflation.
  • Welche massiven Mietsteigerungen bei neuen Verträgen in Großstädten drohen.

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