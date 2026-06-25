Wirtschaft

Milliardengrab wird zur unendlichen Geschichte: Stuttgart 21 wird Stuttgart 31

Der Berliner Flughafen BER, die Elbphilharmonie und Stuttgart 21 stehen symbolisch für das Versagen deutscher Großprojekte. Stuttgart 21 scheint nun endgültig das größte Pannenprojekt zu werden: Die Deutsche Bahn hat erneut die Eröffnung des milliardenschweren Prestigeprojekts verschoben. Wie lange die Baustelle noch bleibt und woran es hakt.