Wirtschaft

Milliardengrab wird zur unendlichen Geschichte: Stuttgart 21 wird Stuttgart 31

Der Berliner Flughafen BER, die Elbphilharmonie und Stuttgart 21 stehen symbolisch für das Versagen deutscher Großprojekte. Stuttgart 21 scheint nun endgültig das größte Pannenprojekt zu werden: Die Deutsche Bahn hat erneut die Eröffnung des milliardenschweren Prestigeprojekts verschoben. Wie lange die Baustelle noch bleibt und woran es hakt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.06.2026 11:22
Lesezeit: 3 min
Milliardengrab wird zur unendlichen Geschichte: Stuttgart 21 wird Stuttgart 31
Ewige Baustelle Stuttgart 21: Gebaut wird an dem Prestigeprojekt bereits seit 2010. Die Inbetriebnahme war bereits mehrfach verschoben worden, zuletzt auf Dezember 2026. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum sich die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 um weitere fünf Jahre verzögert.
  • Weshalb die Deutsche Bahn die steigenden Mehrkosten des Projekts allein tragen muss.
  • Welche Hürden die Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens so schwierig machen.

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