Unser neues Magazin ist da: Weltmacht Europa? Was der Kontinent jetzt wagen muss

Liebe Leserinnen und Leser,

Europa steht an einem Wendepunkt – vielleicht an dem entscheidenden Wendepunkt seiner jüngeren Geschichte. Es ist eine Zeit, in der Gewissheiten bröckeln, in der sich alte Sicherheiten als trügerisch erweisen und in der sich die Frage nach der eigenen Rolle mit neuer Wucht stellt: Wer sind wir und wer wollen wir sein in einer Welt, die sich rasant verändert?

Neue Weltordnung: Warum Europa sich neu erfinden muss

Die Welt ist unübersichtlicher geworden, rauer, strategischer. Macht wird wieder offen mit Stärke definiert – nicht nur durch wirtschaftliche Stärke, sondern durch Zugang zu Ressourcen, durch technologische Souveränität und durch politische Entschlossenheit. Leider auch durch militärische Stärke. In dieser neuen Realität reicht es nicht mehr, nur zu reagieren. Europa muss sich neu erfinden. Und genau hier beginnt die eigentliche Herausforderung: Europa ist kein Staat, keine homogene Einheit, sondern ein komplexes Geflecht aus Nationen, Interessen und historischen Erfahrungen. Diese Vielfalt war lange eine Quelle der Stärke – sie hat Innovationen hervorgebracht, Wohlstand geschaffen und den Kontinent zu einem einzigartigen Raum der Freiheit gemacht. Aber in Zeiten globaler Konkurrenz kann sie auch zur Belastung werden, wenn zu viele Interessen auf einen Nenner gebracht werden müssen und wenn Entscheidungsfähigkeit auch deshalb verlorengeht.

Die Frage ist daher nicht nur, ob Europa Weltmacht sein kann, die entscheidendere Frage lautet: Ist Europa bereit, die Voraussetzungen zu schaffen, die Rolle einer Weltmacht zu übernehmen und sie auch auszufüllen? Denn Macht bedeutet heute mehr als militärische Stärke oder wirtschaftliche Kennzahlen. Sie bedeutet Unabhängigkeit. Sie bedeutet die Fähigkeit, eigene Interessen zu definieren und diese im Notfall auch ohne die Unterstützung von Verbündeten durchzusetzen. Europa darf Krisen nicht nur überstehen, sondern muss aus ihnen gestärkt hervorgehen.

Rohstoffe, Macht, Strategie: Wie Europa seine Schwäche überwinden will

Die Welt ist voller Krisen: Lieferketten können reißen. Energie kann zum geopolitischen Druckmittel werden. Rohstoffe sind nicht mehr länger nur bloße Handelsgüter, sie entwickeln sich zu strategischen Schlüsselressourcen – wer Rohstoffe kontrolliert, bestimmt die Spielregeln der Zukunft. Europa hingegen steht oft am Ende dieser Ketten, ist abhängig von Importen, abhängig von politischen Entscheidungen anderer, abhängig von Märkten, die es selbst kaum beeinflussen kann. Diese Abhängigkeiten sind kein abstraktes Problem – sie betreffen die industrielle Basis, den Wohlstand und letztlich die politische Handlungsfähigkeit des Kontinents. Das ist die unbequeme Wahrheit.

Europa möchte nicht mehr bequem sein, der Kontinent emanzipiert sich langsam und Schritt für Schritt aus seiner gemütlichen Lethargie. Einige Beispiele zeigen, dass Europa mehr Souveränität wagt:

EU-Verteidigungsinitiative: Mit dem Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung möchte Europa die eigene Verteidigungsfähigkeit stärken und unabhängiger von internationalen Partnern werden. Ein zentrales Vorhaben ist die Einrichtung einer "EU Rapid Deployment Capacity", die mit 5.000 Soldaten in Krisensituationen flexibel und schnell eingreifen können soll.

Mit dem Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung möchte Europa die eigene Verteidigungsfähigkeit stärken und unabhängiger von internationalen Partnern werden. Ein zentrales Vorhaben ist die Einrichtung einer "EU Rapid Deployment Capacity", die mit 5.000 Soldaten in Krisensituationen flexibel und schnell eingreifen können soll. Strategische Autonomie bei kritischen Rohstoffen: Mit dem Critical Raw Materials Act, neuen Partnerschaften und eigener Förderung versucht Europa, kritische Rohstoffimporte zu diversifizieren und Abhängigkeiten von einzelnen Ländern zu reduzieren.

Mit dem Critical Raw Materials Act, neuen Partnerschaften und eigener Förderung versucht Europa, kritische Rohstoffimporte zu diversifizieren und Abhängigkeiten von einzelnen Ländern zu reduzieren. Stärkung europäischer Industrie: Die EU fördert Schlüsselindustrien, diversifiziert Lieferketten und setzt auf industrielle Eigenproduktion, um wirtschaftliche Abhängigkeiten von Drittstaaten zu verringern und Resilienz zu erhöhen.

Die EU fördert Schlüsselindustrien, diversifiziert Lieferketten und setzt auf industrielle Eigenproduktion, um wirtschaftliche Abhängigkeiten von Drittstaaten zu verringern und Resilienz zu erhöhen. Energiesouveränität: Durch den Ausbau erneuerbarer Energien, das Erschließen neuer Lieferquellen und durch die EU-Wasserstoffstrategie verringert Europa seine Abhängigkeit von fossilen Energieimporten, insbesondere aus geopolitisch unsicheren Regionen.

Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb. Andere Wirtschaftsräume handeln entschlossener, schneller, strategischer. Sie setzen gezielt Anreize, sichern sich technologische Führungspositionen und bauen ihre Macht systematisch aus. Europa hingegen ringt noch zu häufig mit sich selbst. Zwischen Anspruch und Umsetzung klafft eine Lücke, die immer schwerer zu überbrücken ist.

Gefangen im eigenen System: Warum Europa an Dynamik verliert

Das zeigt sich besonders deutlich im Inneren. Der Kontinent reguliert, ordnet, kontrolliert – oft mit guten Absichten. Doch in der Summe entsteht eine Last, die Innovationskraft hemmt und unternehmerische Dynamik bremst. Gerade der Mittelstand, das Rückgrat der europäischen Wirtschaft, gerät zunehmend unter Druck. Wo früher Ideen und Tatkraft im Mittelpunkt standen, dominieren heute oft Vorschriften und Berichtspflichten. Dabei geht es nicht um die Frage, ob Regeln notwendig sind. Es geht um das richtige Maß. Um ein Gleichgewicht zwischen Schutz und Freiheit, zwischen Sicherheit und Fortschritt. Ein Europa, das sich selbst zu stark fesselt, wird im globalen Wettbewerb kaum bestehen können.

Hinzu kommt ein weiterer, entscheidender Faktor: Energie. Sie ist der Pulsschlag jeder Volkswirtschaft. Und genau hier zeigt sich die Verwundbarkeit Europas besonders deutlich. Zwar hat die EU den Weg zur eigenen Energiesouveränität mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und durch die EU-Wasserstoffstrategie bereits eingeläutet, doch steigende Preise, unsichere Versorgung und geopolitische Risiken treffen den Kontinent wie kaum einen anderen. Und die Folgen sind bereits spürbar: Investitionen verlagern sich, Produktionsstandorte geraten unter Druck, Wertschöpfungsketten beginnen zu erodieren. Es ist ein schleichender Prozess, der sich leicht übersehen lässt – und gerade deshalb so gefährlich ist. Denn was einmal verlorengeht, lässt sich nur schwer zurückholen.

Parallel dazu steht auch die Geldpolitik unter enormem Druck. Inflation, schwaches Wachstum, unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb Europas – all das macht klare Entscheidungen schwierig. Für Unternehmen und Bürger entsteht ein Umfeld der Unsicherheit, in dem langfristige Planung immer schwieriger wird.

Die unterschätzte Kraft Europas

Und dennoch: In all diesen Herausforderungen liegt auch eine Chance. Deutschland und Europa verfügen über enormes Potenzial wie hochqualifizierte Arbeitskräfte, innovative Unternehmen und eine starke industrielle Basis. Vor allem aber über Werte, die in einer zunehmend fragmentierten Welt an Bedeutung gewinnen: Verlässlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Nachhaltigkeit. Diese Stärken können zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden, wenn es gelingt, sie strategisch zu nutzen.

In diesem Mai-Magazin geht es um die Kräfte, die unseren Kontinent prägen, um die Risiken, die wir oft unterschätzen, und um die Möglichkeiten, die wir noch immer in der Hand haben. Europa kann mehr, als es derzeit zeigt.

Ihr Markus Gentner

DWN-Chefredakteur