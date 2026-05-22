Immobilien

Tiefpunkt beim Wohnungsbau: Fertigstellungen brechen auf Niveau von 2012 ein

Der Wohnungsbau in Deutschland erlebt einen historischen Dämpfer. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr lediglich 206.600 Wohnungen fertiggestellt – so wenige wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem drastischen Rückgang von 18 Prozent bzw. 45.400 Einheiten.