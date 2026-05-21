Wirtschaft

Düngemittelpreise explodieren und Brüssel liefert nur erste Hilfen

Erst Energiekrise, dann Nahost-Krieg, jetzt die nächste Kostenwelle auf den Feldern. Europas Bauern sollen vor der kommenden Aussaat EU-Hilfen erhalten, doch 200 Millionen Euro wirken angesichts stark gestiegener Düngemittelpreise wie ein Anfang, nicht wie eine Lösung. Brüssel verspricht Tempo, während viele Betriebe längst rechnen, ob sich ihre Anbauplanung noch lohnt.