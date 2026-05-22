Politik

Drohnen-Vorfälle im Baltikum: Estland, Lettland und Litauen fordern Nato-Verstärkung

Nach wiederholten Drohnen-Vorfällen in ihrem Luftraum fordern die baltischen Staaten ein entschlosseneres Eingreifen der Nato. Angesichts einer hybriden Bedrohungslage drängen die drei Länder auf zusätzliche Unterstützung bei der Flug- und Drohnenabwehr, um die Sicherheit der verletzlichen Ostflanke des Bündnisses zu garantieren.