Politik

Drohnen-Vorfälle im Baltikum: Estland, Lettland und Litauen fordern Nato-Verstärkung

Nach wiederholten Drohnen-Vorfällen in ihrem Luftraum fordern die baltischen Staaten ein entschlosseneres Eingreifen der Nato. Angesichts einer hybriden Bedrohungslage drängen die drei Länder auf zusätzliche Unterstützung bei der Flug- und Drohnenabwehr, um die Sicherheit der verletzlichen Ostflanke des Bündnisses zu garantieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.05.2026 06:00
Lesezeit: 2 min
Drohnen-Vorfälle im Baltikum: Estland, Lettland und Litauen fordern Nato-Verstärkung
Ein Hornet-Kampfflugzeug der finnischen Luftwaffe fliegt über Helsinki, da über der Stadt und der Region Uusimaa am frühen Morgen Drohnen flogen (Foto: dpa). Foto: Teemu Salonen

Im Folgenden:

  • Warum die baltischen Staaten nach Drohnenvorfällen mehr Nato-Luftverteidigung fordern.
  • Wie Estland, Lettland und Litauen gemeinsam auf russische Desinformation reagieren wollen.
  • Weshalb Moskau den baltischen Staaten die Beteiligung an ukrainischen Drohnenangriffen vorwirft.

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