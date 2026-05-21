NATO-Hilfe schrumpft und Deutschland wird zur Schwachstelle Europas

NATO-Hilfe gerät durch Washingtons Kurswechsel ins Zentrum

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die NATO nach Angaben mehrerer Insider noch in dieser Woche darüber informieren, dass sie die militärische Unterstützung für Verbündete im Krisenfall verringern will. Das berichten unsere Kollegen von Äripäev.

Im Rahmen des NATO-Kräftemodells legen die Mitgliedstaaten fest, welche Streitkräftereserven im Fall einer großen Krise aktiviert werden können, etwa bei einem Angriff auf ein Mitgliedsland. Die genaue Zusammensetzung der Kräfte im Kriegsfall ist streng geheim. Das Pentagon hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters jedoch beschlossen, seinen Beitrag dazu deutlich zu reduzieren. Reuters beruft sich dabei auf Quellen, die anonym bleiben wollten.

Trump hat wiederholt betont, dass die europäischen Staaten selbst Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen müssten. Die Botschaft, die Washington den Verbündeten in dieser Woche übermitteln will, gilt als konkreter Schritt zur Umsetzung dieser Politik. Mehrere Details sind noch offen. Dazu zählt die Frage, wie schnell das Pentagon die Verantwortung in Krisenlagen an europäische Verbündete übergeben will. Nach Angaben der Quellen soll der Plan am Freitag bei einem Treffen der Verteidigungspolitik-Chefs in Brüssel vorgestellt werden.

Pentagons Politikchef Elbridge Colby hat öffentlich erklärt, die USA würden die NATO-Mitglieder weiterhin mit ihren Atomwaffen schützen, auch wenn die europäischen Verbündeten bei konventionellen Waffen eine führende Rolle übernehmen. Die USA werden demnach voraussichtlich durch Alex Velez-Green vertreten, einen wichtigen Berater Colbys. Die Anpassung des NATO-Kräfteplans sei für Colbys Team zu einer der wichtigsten Prioritäten vor dem nächsten NATO-Gipfel geworden, der im Juli in der Türkei stattfinden soll, sagte eine der Quellen. Ein NATO-Sprecher verwies eine Bitte um Stellungnahme an die USA. Das Pentagon antwortete darauf nicht.

NATO-Hilfe und Truppenpräsenz setzen Europa unter Druck

Die NATO steht unter außergewöhnlichem Druck, da einige europäische Staaten befürchten, Washington könne sich aus dem Bündnis zurückziehen. In den vergangenen Wochen kündigte Trumps Regierung an, die Zahl der in Europa stationierten US-Soldaten um etwa 5000 zu verringern. Dazu gehört auch die Entscheidung, die Stationierung einer Brigade in Polen zu streichen. Dieser Schritt überraschte viele und löste scharfe Kritik amerikanischer Abgeordneter aus. Das Pentagon hat die Gründe für die Truppenreduzierung bislang nicht öffentlich erläutert.

Polnische Regierungsvertreter halten sich in Washington auf, um sich über die US-Pläne informieren zu lassen. Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sprach am Dienstag mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. "Die Verlegung von US-Streitkräften und Ausrüstung in Europa läuft, aber eine Entscheidung zur Verringerung der militärischen Fähigkeiten der USA in Polen wurde nicht getroffen", schrieb Kosiniak-Kamysz auf der Plattform X. "Diese Entscheidungen richten sich in keiner Weise gegen unsere strategische Partnerschaft. Das Pentagon bereitet derzeit einen neuen Plan für die Stationierung seiner Truppen in ganz Europa vor."

Trump und mehrere seiner Berater haben die europäischen Verbündeten wiederholt wegen aus ihrer Sicht unzureichender Verteidigungsausgaben kritisiert. Sie werfen Europa vor, bei der eigenen Verteidigung zu stark von den USA abzuhängen. Zugleich verweisen sie darauf, dass die USA weiterhin Zehntausende Soldaten in Europa stationiert haben.

Die Spannungen in den transatlantischen Beziehungen haben sich zusätzlich verschärft. Dazu trugen Trumps Wunsch bei, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, sowie seine anhaltende Auseinandersetzung mit Bundeskanzler Friedrich Merz, der Trumps Krieg gegen den Iran scharf kritisiert hat. Die europäischen Verbündeten betonen ihrerseits, dass sie ihre militärischen Fähigkeiten rasch ausbauen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass dieser Prozess nicht über Nacht abgeschlossen werden kann. Ein ranghoher NATO-Diplomat sagte dennoch, es herrsche die Einschätzung, dass die USA Europa zu Hilfe kommen würden, sollte es ernsthaft in Not geraten.

NATO-Hilfe wird für Deutschland zur strategischen Frage

Der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, General Alexus Grynkewich, sagte Politico, Verbündete hätten ihn privat gebeten, die Lücke zu füllen, die durch Trumps Entscheidung entstanden sei, Tausende US-Soldaten aus Europa abzuziehen. Die 32 NATO-Mitgliedstaaten hätten Grynkewich damit beauftragt, innerhalb Europas Ersatz für Soldaten und militärische Ausrüstung zu finden, sagten zwei NATO-Diplomaten und eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Sie wollten wegen der sensiblen Frage anonym bleiben. Grynkewich erklärte, er stehe mit den Verbündeten in Kontakt, um mögliche Lösungen zu besprechen und zu klären, wie Fähigkeiten an der Ostflanke stationiert werden könnten. "Aus Europa werden 5000 Soldaten abgezogen", sagte Grynkewich. Die Verlegung könne mehrere Jahre dauern. "Ich möchte betonen, dass diese Entscheidung die Umsetzung unserer regionalen Pläne nicht beeinträchtigt", sagte er.

Besondere Sorge bereitet das Schicksal einer spezialisierten Langstreckenraketeneinheit, die aus Deutschland abgezogen werden soll. "Wenn diese Fähigkeiten abgezogen werden, können wir sie nicht gleichwertig ersetzen", sagte ein ranghoher NATO-Diplomat. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte laut BBC, die US-Entscheidung, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, sei absehbar gewesen. Zugleich betonte er, dass "die Präsenz amerikanischer Soldaten in Europa und besonders in Deutschland in unserem und im Interesse der USA" liege. Als Trump nach dem Abzug der Truppen gefragt wurde, antwortete er: "Wir werden unsere Truppen erheblich reduzieren, und wir werden viel mehr als 5000 Soldaten reduzieren." Weitere Erläuterungen gab er nicht. Weiterlesen Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält

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Die Stationierung des US-Militärs in Deutschland ist derzeit die mit Abstand größte in Europa. In Deutschland befinden sich mehr als 36.000 aktive US-Soldaten. Zum Vergleich: In Italien sind etwa 12.000 US-Soldaten stationiert, im Vereinigten Königreich rund 10.000. Die Truppenreduzierung betrifft zwar nur etwa drei Prozent der in Europa stationierten US-Soldaten. Sie könnte nach Einschätzung von Jennifer Kavanagh, Leiterin der militärischen Analyse beim Thinktank Defense Priorities, jedoch auch US-Stationierungen in den baltischen Staaten berühren. Nach Einschätzung der Analystin ließen sich US-Soldaten spätestens binnen eines Jahres ersetzen. Schwieriger sei es, die schwere Ausrüstung einer Brigade gleichwertig zu kompensieren, darunter Panzer und Stryker-Radpanzer. Der Ersatz der in Deutschland stationierten Raketeneinheit könne ihrer Einschätzung nach bis zu fünf Jahre dauern.

Unklar bleibt derzeit, ob die Frage der Ersetzung von US-Truppen im nächsten vierjährigen NATO-Verteidigungsplanungszyklus gelöst wird oder schneller. Verbündete könnten auch bei den zweimal jährlich stattfindenden NATO-Konferenzen entscheiden, bei denen militärische Spitzenvertreter der Mitgliedstaaten über Stationierungen und Fähigkeiten beraten, sagte ein ranghoher NATO-Diplomat. "Das Bild ist ziemlich verschwommen", fügte er hinzu.