Wirtschaft

Deutschland verliert Investoren – EY schlägt Alarm

Der Standort Deutschland verliert weiter an Zugkraft: Immer weniger ausländische Unternehmen investieren hierzulande, während andere Länder vorbeiziehen. Die Wirtschaftsprüfer der Firma Ernst & Young sprechen von einem "Alarmsignal" – und sieht Bürokratie, hohe Kosten und fehlende Reformen als zentrale Bremsen.