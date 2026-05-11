Politik

Die Antwort auf Krastev: Putin sitzt in der Falle, der NATO-Nordblock ist Russland um Längen überlegen

In der vergangenen Woche legte der anerkannte bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev auf einer Konferenz in Kopenhagen eine düstere Prognose vor. Doch diese geopolitische Gegenrede stellt die Angst vor einem russischen Angriff infrage. Nicht Panik, sondern Stärke prägt die Lage im Norden Europas.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.05.2026 11:03
Lesezeit: 7 min
Die Antwort auf Krastev: Putin sitzt in der Falle, der NATO-Nordblock ist Russland um Längen überlegen
Krastev zeichnet einen kalten und berechnenden Strategen Putins. Die Realität ist kontrastreicher und erbärmlicher, sagt Reino Juhansoo. (Foto: dpa) Foto: Vyacheslav Prokofyev

Im Folgenden:

  • Warum ein estnischer Unternehmer Krastevs Russland-Analyse als gefährlich falsch bezeichnet.
  • Weshalb der NATO-Nordblock Russland wirtschaftlich und militärisch bereits heute deutlich überlegen ist.
  • Wie die Kontrolle der Ostsee Putin im Ernstfall binnen Wochen wirtschaftlich lähmen könnte.

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