Politik

Die Antwort auf Krastev: Putin sitzt in der Falle, der NATO-Nordblock ist Russland um Längen überlegen

In der vergangenen Woche legte der anerkannte bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev auf einer Konferenz in Kopenhagen eine düstere Prognose vor. Doch diese geopolitische Gegenrede stellt die Angst vor einem russischen Angriff infrage. Nicht Panik, sondern Stärke prägt die Lage im Norden Europas.