Politik

Kreml signalisiert Gesprächsbereitschaft gegenüber Europa

Russland zeigt sich nach Angaben des Kremls offen für direkte Gespräche mit europäischen Staaten. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einer möglichen Annäherung und begrüßte neue Diskussionen in Europa über diplomatische Kontakte zu Moskau.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.05.2026 15:13
Lesezeit: 1 min
Kreml signalisiert Gesprächsbereitschaft gegenüber Europa
Russland signalisiert Gesprächsbereitschaft gegenüber Europa. Wer könnte als Vermittler auftreten und warum lehnt die Ukraine Gerhard Schröder ab? (Foto: dpa). Foto: Mikhail Metzel

Im Folgenden:

  • Warum der Kreml plötzlich direkte Gespräche mit europäischen Staaten begrüßt.
  • Weshalb Gerhard Schröder als möglicher Vermittler im Ukraine-Konflikt im Gespräch ist.
  • Welche Rolle ein EU-Unterhändler bei künftigen Friedensverhandlungen spielen könnte.

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