Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft startet mit Wachstum ins Jahr 2026 – Exporte sorgen für Auftrieb

Die deutsche Wirtschaft ist mit einem überraschend positiven Signal ins Jahr 2026 gestartet. Trotz internationaler Unsicherheiten und der Belastungen durch den Iran-Krieg legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Vor allem starke Exportzahlen und ein stabiler Konsum stützten die Konjunktur.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.05.2026 09:47
Lesezeit: 2 min
Deutsche Wirtschaft startet mit Wachstum ins Jahr 2026 – Exporte sorgen für Auftrieb
Deutschlands BIP legte im ersten Quartal 2026 um 0,3 Prozent zu. Doch der Iran-Krieg trübt die Aussichten. Was Ökonomen und Bundesbank jetzt erwarten (Foto: dpa). Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Wirtschaft trotz Iran-Krieg mit einem Wachstum von 0,3 Prozent startete.
  • Welche Exportbranchen die Konjunktur im ersten Quartal 2026 überraschend gestützt haben.
  • Weshalb EU-Kommission und Bundesbank ihre Wachstumsprognosen für Deutschland deutlich gesenkt haben.

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