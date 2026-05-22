Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft startet mit Wachstum ins Jahr 2026 – Exporte sorgen für Auftrieb

Die deutsche Wirtschaft ist mit einem überraschend positiven Signal ins Jahr 2026 gestartet. Trotz internationaler Unsicherheiten und der Belastungen durch den Iran-Krieg legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Vor allem starke Exportzahlen und ein stabiler Konsum stützten die Konjunktur.