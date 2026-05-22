Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft im Alarmzustand: Fünf Daten zerlegen den Aufschwung

Deutschland steht wirtschaftlich schlechter da, als das schwache Wachstum vermuten lässt. Industrie, Konsum, Inflation und Arbeitsmarkt liefern neue Warnsignale, während die Bundesregierung ihre Reformen vertagt und der politische Druck auf Friedrich Merz wächst.