Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft im Alarmzustand: Fünf Daten zerlegen den Aufschwung

Deutschland steht wirtschaftlich schlechter da, als das schwache Wachstum vermuten lässt. Industrie, Konsum, Inflation und Arbeitsmarkt liefern neue Warnsignale, während die Bundesregierung ihre Reformen vertagt und der politische Druck auf Friedrich Merz wächst.
Autor
avtor
Petra Sovdat
22.05.2026 15:30
Lesezeit: 3 min
Deutsche Wirtschaft im Alarmzustand: Fünf Daten zerlegen den Aufschwung
Friedrich Merz steht unter wachsendem Druck, da neue Konjunkturdaten die Schwäche der deutschen Wirtschaft sichtbar machen. (Foto: dpa | Michael Kappeler) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Wachstum die eigentliche Schwäche verdeckt.
  • Wie die Industrieproduktion den Reformdruck auf Merz erhöht.
  • Weshalb der Arbeitsmarkt zum neuen Warnsignal wird.

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Petra Sovdat

Zum Autor:

Petra Sovdat ist erfahrene Journalistin und Kommentatorin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium.

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