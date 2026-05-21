US-Marktbericht: Wall Street feiert nach Nvidia-Zahlen Comeback, während Ölpreis wegen Iran-Hoffnungen nachgibt

Erholung nach anfänglichen Turbulenzen

Nach einem schwachen Start erholte sich die Wall Street im Handelsverlauf am Donnerstag, wobei ein anfänglicher Rückschlag für Technologieaktien infolge der Nvidia-Ergebnisse teilweise wieder wettgemacht wurde.

Die Ergebnisse wurden als richtungsweisender Moment für die Branche betrachtet, zeitgleich mit der Bekanntgabe der Börsengangpläne (IPO) von SpaceX am späten Mittwochabend.

Unterdessen gab der Ölpreis am späten Donnerstag nach Anzeichen für Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran nach. Dies geschah, obwohl zuvor berichtet worden war, der Oberste Führer des Iran habe angeordnet, die Uranbestände im eigenen Land zu belassen.

Die drei Hauptindizes der Wall Street erholten sich von dreistelligen Punktverlusten und schlossen im Plus, nachdem sich Anzeichen verdichteten, dass ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran in Sichtweite sei.

Nvidia-Ergebnisse als Maßstab für den KI-Sektor

Software-Aktien entwickelten sich jedoch im Zuge der Nvidia-Zahlen überwiegend schwach; so verbuchte ein iShares-ETF für diesen Sektor einen Rückgang von 0,8 Prozent.

Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juli werde sich auf 91 Milliarden US-Dollar (78,2 Milliarden Euro) belaufen, teilte das Unternehmen am späten Mittwoch in einer Mitteilung mit.

„Der Chip-Gigant klingt allmählich wie eine kaputte Schallplatte und wiederholt immer wieder dieselbe Botschaft“, sagte Dan Coatsworth von AJ Bell.

„Im Grunde heißt es, dass die KI-Nachfrage stark ist, zahlreiche Kunden für die Chips Schlange stehen und es noch großes Potenzial gibt. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun darauf, wie lange Nvidia diese Dynamik aufrechterhalten kann“, fügte Coatsworth hinzu.

Die Nvidia-Aktie beendete den Handel mit einem Minus von 1,77 Prozent bei 219,51 US-Dollar.

Quantencomputing und Einzelwerte im Fokus

Für den Technologiesektor gab es jedoch nicht nur Verluste: Die Aktien von IBM schossen um mehr als 12 Prozent in die Höhe, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass die Trump-Regierung 2 Milliarden US-Dollar in Quantencomputing investieren wolle – im Gegenzug für Kapitalbeteiligungen an Unternehmen wie IBM.

Auch andere Quantencomputing-Aktien verzeichneten Kurssprünge, darunter D-Wave mit einem Anstieg von 33 Prozent und GlobalFoundries, die mit einem Plus von fast 15 Prozent aus dem Handel gingen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,55 Prozent und schloss bei 50.285,66 Punkten, während der Nasdaq Composite um 0,09 Prozent auf 26.293,10 Punkte kletterte.

Der S&P 500 beendete den Handel unterdessen mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 7.445,72 Punkten.

Der Preis für die Nordseesorte Brent-Rohöl fiel bis Handelsschluss um 1,3 Prozent auf 104 US-Dollar pro Barrel, da die FT berichtete, US-Außenminister Marco Rubio habe von „einigen guten Anzeichen“ für ein Abkommen mit dem Iran gesprochen.

Die Aktie des Einzelhandelsriesen Walmart rutschte ab, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass die Treibstoffkosten den Gewinn schmälerten, was potenziell zu höheren Preisen für die Kunden führen könnte. Das Papier beendete den Handel mit einem Minus von 7,27 Prozent.

Eli Lilly verzeichnete einen Kursanstieg von 2,24 Prozent, nachdem eine Studie optimistische Ergebnisse für seine Abnehmspritze der nächsten Generation geliefert hatte.

Die Luxusmarke Ralph Lauren sprang um 13,77 Prozent in die Höhe, nachdem sie besser als erwartete Umsatz- und Gewinnzahlen vorgelegt hatte.

Auch Spotify schoss nach neuen Ankündigungen im Rahmen seines Investorentages in die Höhe. Zu den Neuerungen gehören die Möglichkeit für Top-Fans, Konzerttickets vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart zu erwerben, ein Deal mit Universal Music, der es Nutzern erlaubt, mithilfe von KI Cover und Remixe von Songs zu erstellen, sowie neue personalisierte Podcasts. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von über 13 Prozent.