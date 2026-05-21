Wirtschaft

Stagnation: Bundesbank warnt vor Konjunkturstillstand durch Iran-Krieg

Deutschlands Wirtschaft verliert nach Einschätzung der Bundesbank spürbar an Schwung. Vor allem die Auswirkungen des Iran-Krieges drücken auf Konjunktur, Konsum und Investitionen. Noch zeigt sich die Industrie widerstandsfähig, doch Experten warnen bereits vor neuen Belastungen. Droht der Wirtschaft nun eine längere Schwächephase?