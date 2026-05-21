Politik

EU-Asylwende: Abschiebezentren in Drittstaaten vor der Umsetzung

Die Europäische Union steht vor einer grundlegenden Reform ihrer Abschiebepolitik. Die Verhandlungen über die neue, verschärfte Rückführungsverordnung zur Auslagerung von Verfahren in Drittstaaten sind trotz anhaltender Debatten über die rechtliche und humanitäre Tragweite fast vollständig abgeschlossen.