Finanzen

Tagesgeldzinsen: Sparkassen und Volksbanken zahlen zu wenig Zinsen für Tagesgeld

Sparer erhalten bei Sparkassen und Volksbanken oft deutlich weniger Zinsen als bei überregionalen Banken, zeigt eine Analyse des Finanzportals Biallo. Nun werden steigende Leitzinsen der EZB erwartet - und manche Kunden profitieren.