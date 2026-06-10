Finanzen

Tagesgeldzinsen: Sparkassen und Volksbanken zahlen zu wenig Zinsen für Tagesgeld

Sparer erhalten bei Sparkassen und Volksbanken oft deutlich weniger Zinsen als bei überregionalen Banken, zeigt eine Analyse des Finanzportals Biallo. Nun werden steigende Leitzinsen der EZB erwartet - und manche Kunden profitieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.06.2026 15:13
Lesezeit: 2 min
Tagesgeldzinsen: Sparkassen und Volksbanken zahlen zu wenig Zinsen für Tagesgeld
Inflation frisst Zinsen auf: Mit Tagesgeld verlieren Sparer in aller Regel Geld nach Abzug der Inflation. (Foto: dpa) Foto: Christoph Reichwein

Im Folgenden:

  • Wie Sparkassen und Volksbanken nur einen Bruchteil des EZB-Zinssatzes weitergeben.
  • Welche Kaufkraftverluste Tagesgeldsparer jährlich hinnehmen müssen.
  • Wie Direktbanken den Wettbewerb um Sparer verschärfen.  

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