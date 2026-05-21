Politik

Debatte um späteren Renteneintritt: Regierung weist Gerüchte um Rente mit 70 zurück

Kurz vor dem Abschlussbericht der Rentenkommission sorgen Spekulationen über ein mögliches höheres Renteneintrittsalter für politische Unruhe. Medienberichte über eine mögliche „Rente mit 70“ wies Kanzleramtschef Thorsten Frei jedoch zurück und warnte vor voreiligen Schlussfolgerungen. Offiziell arbeitet die Kommission weiterhin vertraulich an Reformvorschlägen zur langfristigen Stabilisierung des Rentensystems.